Ολοκληρώθηκε τη νύχτα η διάσωση της σπηλαιολόγου Οτάβια Πιάνα, η οποία είχε πέσει από ύψος 6 μέτρων, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο Αμπίσο Μπουένο Φοντένο, κοντά στο Μπέργκαμο Ιταλίας.
Η 32χρονη γυναίκα έχει υποστεί σειρά καταγμάτων και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν κινδυνεύει η ζωή της.
Le prime immagini della speleologa Ottavia Piana, appena estratta dalla grotta: pic.twitter.com/Q8qeV3wRbx— Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) December 18, 2024
Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διήρκεσε 3 ημέρες, συμμετείχαν πάνω από 120 γιατροί, νοσοκόμοι, τεχνικοί και διασώστες, οι οποίοι εργάστηκαν αδιάκοπα.
«Κοντά στην έξοδο του σπηλαίου φύσαγε κρύος αέρας, η Οτάβια είχε κουραστεί και για τον λόγο αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο πιο γρήγορα γινόταν», δήλωσε ένας από τους διασώστες. Μέσα στο σπήλαιο, η ανώτατη θερμοκρασία είναι 8 βαθμοί Κελσίου.
Η Ιταλίδα σπηλαιολόγος, η οποία είχε τραυματιστεί μέσα στο ίδιο σπήλαιο πριν από ενα χρόνο, υποσχέθηκε ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε αποστολές υψηλού κινδύνου.
