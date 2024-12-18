Καναδάς: Ανακοίνωσε νέα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα μετά την απειλή του Τραμπ για δασμούς

Να εφαρμόσει μια σειρά από νέα σαρωτικά μέτρα ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων της χώρας με τις ΗΠΑ δεσμεύθηκε ο Καναδάς όπως αναφέρει το BBC. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ενισχυμένη επιτήρηση και κοινή «δύναμη κρούσης» για τη στόχευση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.



Η δέσμευση ακολουθεί την απειλή του νεοεκλεγέντος προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει, όταν αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, δασμό 25% στα καναδικά προϊόντα, εάν η χώρα δεν διασφαλίσει τα κοινά της σύνορα στη ροή παράτυπων μεταναστών και παράνομων ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Οι οικονομολόγοι λένε ότι τέτοιοι δασμοί θα μπορούσαν να επιφέρουν πλήγμα στην οικονομία του Καναδά.Ανακοινώνοντας λεπτομέρειες για το σχέδιο, ο υπουργός Οικονομικών και Διακυβερνητικών Υποθέσεων του Καναδά είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αφιερώσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (900 εκατομμύρια δολάρια, 857 δισεκ. ευρώ) στο σχέδιο.Τα μέτρα «θα διασφαλίσουν τα σύνορά μας από τη ροή παράνομων ναρκωτικών και της παράτυπης μετανάστευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη ροή ανθρώπων και αγαθών που αποτελούν τον πυρήνα της ευημερίας της Βόρειας Αμερικής», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ντομινίκ ΛεΜπλάν.Οι πέντε πυλώνες του σχεδίου καλύπτουν τη διακοπή του εμπορίου φαιντανύλης, νέα εργαλεία για την επιβολή του νόμου, ενισχυμένο συντονισμό με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και περιορισμό της κυκλοφορίας στα σύνορα.Περιλαμβάνουν μια προτεινόμενη ομάδα εργασίας εναέριας επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων, drones και κινητών πύργων επιτήρησης μεταξύ των λιμένων εισόδου.Η κυβέρνηση παρέχει επίσης κεφάλαια στην Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά για την εκπαίδευση νέων ομάδων σκύλων για την εύρεση παράνομων ναρκωτικών και νέα εργαλεία ανίχνευσης για λιμάνια εισόδου υψηλού κινδύνου.Και ο ΛεΜπλάν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη λεγόμενη «κοινή δύναμη κρούσης» για τις αρχές του Καναδά και των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα περιλαμβάνει «επιχειρησιακή υποστήριξη, αποκλειστικές μονάδες συνθετικών ναρκωτικών, διευρυμένες συνδυασμένες δυνάμεις, ειδικές μονάδες επιβολής, διεθνικές ολοκληρωμένες ομάδες επιβολής και νέα επιχειρησιακή ικανότητα και υποδομή».Το νέο σχέδιο φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που αποκάλυψε δημόσια ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες: τη ροή φαιντανύλης και μεταναστών χωρίς έγγραφα στις ΗΠΑ.Πάντως, ο αριθμός των διελεύσεων στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά είναι σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι στα νότια σύνορα, σύμφωνα με στοιχεία της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ για συναντήσεις μεταναστών, όπως και η ποσότητα φαιντανύλης που κατάσχεται.Το Μεξικό αντιμετωπίζει επίσης απειλή δασμών ύψους 25%.Ο Λεμπλάν είπε ότι αυτός και άλλοι αξιωματούχοι είχαν μια «προκαταρκτική» συνομιλία με τον επερχόμενο «τσάρο των συνόρων» του Τραμπ, Τομ Χόμαν, σχετικά με το νέο σχέδιο.«Είμαι ενθουσιασμένος από αυτή τη συζήτηση», είπε.Ο ΛεΜπλάν ήταν παρών σε μια συνάντηση τον περασμένο μήνα μεταξύ του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό και του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ένα ταξίδι που φέρεται να αποσκοπούσε στη μείωση των δασμών.Η ανακοίνωση έρχεται την πρώτη ημέρα του ΛεΜπλάν ως υπουργός Οικονομικών του Καναδά.Ο μακροχρόνιος σύμμαχος του Τριντό ορκίστηκε εσπευσμένα τη Δευτέρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Κρίστια Φρίλαντ, η οποία διετέλεσε υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.Η Φρίλαντ παραιτήθηκε από τις θέσεις της με μια καυστική ανοιχτή επιστολή προς τον Τριντό, στην οποία περιέγραφε τις διαφωνίες που είχε μαζί του σχετικά με τις δαπάνες και «την καλύτερη πορεία προς τα εμπρός για τον Καναδά».Η απότομη αποχώρησή της από το υπουργικό συμβούλιο έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στην αποδυναμωμένη κυβέρνηση μειοψηφίας του Τριντό αναφέρει το BBC.

