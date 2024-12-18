Τραμπ: «Όλος ο κόσμος θέλει να είναι φίλος μου» - Γιατί;

Μεγάλα αφεντικά, εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, ξένοι ηγέτες... Μετά τη νίκη του το 2016 πολλοί είχαν σνομπάρει τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, αυτή τη φορά, οι προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας και των μέσων ενημέρωσης διαγκωνίζονται για να βρεθούν κοντά στον εκλεγμένο πρόεδρο.

«Στη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, όλος ο κόσμος με πολεμούσε. Σ' αυτή τη θητεία, όλος ο κόσμος θέλει να είναι φίλος μου», διαπίστωσε ο Τραμπ προχθές, Δευτέρα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε από την επαυλή του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Όλοι περνάνε από το Μαρ-α-Λάγκο

Μετά την εκλογή του στις 5 Νοεμβρίου, ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχεται τους επισκέπτες του στη Φλόριντα. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε για ακρόαση, ανάμεσα σε μια δεξίωση και ένα γύρο γκολφ, τους μελλοντικούς υπουργούς του.

Επίσης παρέθεσε δείπνο στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, το αφεντικό της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook, που τον είχε αποκλείσει μετά την έφοδο των οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Τη Δευτέρα, ο 78χρονος δισεκατομμυριούχος ολοκλήρωσε τη λίστα, λέγοντας ότι είδε επίσης το αφεντικό της Google Σαντάρ Πιτσάι και τον γενικό διευθυντή της Apple Τιμ Κουκ.

«Και θα έχουμε επίσης τον Τζεφ Μπέζος, της Amazon, που θα έρθει αυτή την εβδομάδα (...). Έχουμε πολλά μεγάλα αφεντικά, τα πιο μεγάλα αφεντικά, τους πιο μεγάλους τραπεζίτες, όλος ο κόσμος καλεί», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικανός, επαναλαμβάνοντας ότι είναι «ακριβώς το αντίθετο» απ' ό,τι είχε βιώσει πριν από το πρώτο πέρασμά του από το Λευκό Οίκο, από το 2017 ως το 2021.

Οι ξένοι αξιωματούχοι διαδέχονται επίσης ο ένας τον άλλο στην κατοικία της Φλόριντα, αληθινό επίκεντρο της νέας εξουσίας.

Μερικοί είναι συμπαθούντες του ρεπουμπλικανού, όπως ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ή ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Όμως εθεάθη επίσης να περνάει από εκεί ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και ο νεός επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι οποίοι έχουν καθένας τους λόγους του να ανησυχούν για τις μελλοντικές αποφάσεις του εκλεγμένου προέδρου.

Ο επικεφαλής του γίγαντα της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, ο Άλμπερτ Μπουρλά, επισκέφθηκε το Μαρ-α-Λάγκο και, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προσκλήθηκε πρόσφατα να χτυπήσει το καμπανάκι που σηματοδοτεί την έναρξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών στη Γουόλ Στριτ, ήταν παρόντα και άλλα μεγάλα ονόματα του κόσμου των επιχειρήσεων.

«Η εύνοιά του συχνά ποικίλλει»

«Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι σκέπτονται ότι είναι καλύτερα να έχουν την εύνοιά του, το πρόβλημα γι' αυτούς είναι όμως ότι η εν λόγω εύνοια συχνά ποικίλλει», προειδοποιεί ήδη η Γουέντι Σίλερ, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Μπράουν.

Αυτή η πρώτη θητεία είχε αφήσει μια εντύπωση διαρκούς αυτοσχεδιασμού. Αν οι επισκέπτες υψηλού επιπέδου διαδέχονται ο ένας τον άλλο στη Φλόριντα, είναι επειδή περιμένουν, δικαίως ή αδίκως, μια προεδρία «Τραμπ 2.0» πιο δομημένη και αποφασιστική, κυρίως για να επιτεθεί στους στόχους που θα ορίσει ο ρεπουμπλικανός, είτε πρόκειται για επιχειρηματίες είτε για δημοσιογράφους ή πολιτικούς αντιπάλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει κάνει γνωστό ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες της προεδρίας για να τα βάλει με όποιον θα τον αψηφούσε και τώρα φαίνεται να καταλαβαίνει καλύτερα πώς να το κάνει και έχει επίσης από το Ανώτατο Δικαστήριο μια ασυλία που τον προστατεύει» όσο θα είναι στο Λευκό Οίκο, εξηγεί η Γουέντι Σίλερ.

Επικριτικά ΜΜΕ προσπαθούν να τον πλησιάσουν

Μία από τις επισκέψεις που σχολιάσθηκαν περισσότερο ήταν αυτή δύο παρουσιαστών του τηλεοπτικού δικτύου MSNBC, που ήταν εντούτοις σφοδροί επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ταξίδι τους στη Φλόριντα φανερώνει το φόβο του κόσμου των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης απέναντι σ' έναν εκλεγμένο πρόεδρο που στις συγκεντρώσεις του βάζει το κοινό του να αποδοκιμάζει τους δημοσιογράφους, τους οποίους χαρακτηρίζει «εχθρούς του λαού».

Ο ρεπουμπλικανός κατέθεσε προχθές, Δευτέρα, προσφυγή σε βάρος μιας έγκριτης εφημερίδας της Αϊόβα επειδή δημοσίευσε πριν από τις εκλογές μια δημοσκόπηση που τον έφερε να χάνει αυτή την πολιτεία, την οποία τελικά κέρδισε.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC δέχθηκε από την πλευρά του να πληρώσει 15 εκατομμύρια δολάρια για να βάλει τέλος σε μια προσφυγή για δυσφήμηση που είχε κάνει σε βάρος του ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης στο στόχαστρό του την εκπομπή «60 λεπτά» του CBS News, την οποίο κατηγορεί ότι χειραγώγησε υπέρ της Κάμαλα Χάρις μια απάντηση που είχε δώσει η δημοκρατική αντίπαλός του στις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

