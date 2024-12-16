Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον απεγκλωβισμό της Οτάβια Πιάνα, μιας 32χρονης σπηλαιολόγου που παγιδεύτηκε σε τμήμα σπηλαίου των Άλπεων, σε βάθος εκατοντάδων μέτρων.

Γνωστή για το πολύπλοκο σύστημα σπηλαίων της, η περιοχή Bueno Fonteno έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών σπηλαιολόγων από τότε που ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι συνεπώς αδιάβατη και η τοποθεσία του σπηλαίου, σε βάθος 585 μέτρων, απέχει περίπου τέσσερις ώρες με περπάτημα από την επιφάνεια.

Η σπηλαιολόγος συμμετείχε σε αποστολή με άλλους οκτώ συναδέλφους της, οι οποίοι εργάζονταν στο πλαίσιο του προγράμματος Sebino Project για τη γεωμορφολογική χαρτογράφηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, η 32χρονη γλίστρησε σε έναν βράχο, έπεσε και παγιδεύτηκε στο βάθος, ενώ υπέστη κατάγματα.

Οι Αρχές εκτιμούν πως ίσως χρειαστούν ημέρες για τον απεγκλωβισμό της.

Η Πιάνα μάλιστα είχε εγκλωβιστεί στο ίδιο σπήλαιο πέρυσι, περνώντας δύο ημέρες κάτω από τη Γη, σε βάθος 150 μέτρων, με σπασμένο πόδι.

