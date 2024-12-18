Ζαχάροβα: Η Ουκρανία έριξε επανειλημμένα στη Ρωσία βόμβες λευκού φωσφόρου από drones

Νέες απειλές πολέμου εξαπέλυσε την Τετάρτη το Κρεμλίνο με αφορμή την Υπερδνειστερία.



«Η Ρωσία θα προστατεύσει τους πολίτες και τους ειρηνευτικές της δυνάμεις στην περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας, προειδοποίησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.



«Οποιεσδήποτε ενέργειες τους απειλούν θα θεωρηθούν από τη Μόσχα ως επίθεση στη Ρωσία» διεμήνυσε η Ρωσίδα αξιωματούχος.



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είχε ρίξει επανειλημμένα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου από drones τον Σεπτέμβριο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν στοιχεία για τη χρήση τέτοιων πυρομαχικών από την Ουκρανία, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα στοιχεία.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας «αποτελούν απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια». Διαμηνύοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα 15ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων σκληρότερων μέτρων κατά κινεζικών οντοτήτων και περισσότερων πλοίων από τον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Μόσχας τη Δευτέρα.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία επίσης κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί πυρομαχικά με φώσφορο.

Οι βόμβες λευκού φωσφόρου απαγορεύονται διεθνώς από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980. Η Σύμβαση απαγορεύει ρητά τη χρήση τους ως όπλο.

Ο λευκός φώσφορος είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή παθαίνουν μη αναστρέψιμα εγκαύματα στο δέρμα.

Υπερδνειστερία

Η Υπερδνειστερία είναι αποσχισθέν κράτος (de facto) στη Μολδαβία στην Ανατολική Ευρώπη. Το μη αναγνωρισμένο αυτό κράτος είναι ανεξάρτητο (de facto) από τη Μολδαβία από τις 2 Σεπτεμβρίου του 1990, οπότε και διακήρυξε την ανεξαρτησία του υποβοηθούμενο από Ρώσους, Κοζάκους και Ουκρανούς εθελοντές, καθώς και τη 14η Ρωσική (πρώην Σοβιετική) Στρατιά, νίκησε τις Μολδαβικές δυνάμεις στον Πόλεμο της Υπερδνειστερίας. Ενώ υπάρχει κατάπαυση του πυρός από το 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την Υπερδνειστερία ως περιοχή «παγωμένης διαμάχης». Η αυτοδιάθεσή της είναι διαφιλονικούμενη. Η Υπερδνειστερία συνεχίζει να ισχυρίζεται ανεξαρτησία και διατηρεί κυριαρχία στην περιοχή της. Σε δημοψήφισμα στις 17 Σεπτεμβρίου 2006, οι ψηφοφόροι της αυτοανακηρυγμένης Δημοκρατίας ψήφισαν με ποσοστό 93,1% υπέρ της ανεξαρτητοποίησής τους από τη Μολδαβία και της ένωσης με τη Ρωσία, με την οποία η περιοχή δεν συνορεύει.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας ορίζει την Υπερδνειστερία ως αυτόνομη εδαφική ενότητα της Υπερδνειστερίας με ειδικό νομικό καθεστώς.

Απάντηση της Ουκρανίας για τον λευκό φώσφορο

Η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά ως «ψευδείς και παράλογους» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι ουκρανικά drones έριξαν τον Σεπτέμβριο λευκό φώσφορο και δηλώνει ότι τηρεί στο ακέραιο τις διεθνείς της υποχρεώσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

«Είμαστε βέβαιοι ότι διατυπώνοντας αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς, η Μόσχα επιδιώκει να μετατοπίσει τις κατηγορίες για τις δικές της ενέργειες και να εξαπατήσει ξένα ακροατήρια», δηλώνει σε γραπτή του ανακοίνωση προς το Reuters ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχι Τίχι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.