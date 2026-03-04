Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» στο λιμάνι της Λεμεσού

Οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Λεμεσού, δημιουργώντας ασπίδα προστασίας για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται η βοήθεια της Ελλάδας προς την Κύπρο, η οποία περιλαμβάνει και τα τέσσερα F-16 Viper που σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Δείτε βίντεο της φρεγάτας «Κίμων» έξω από το λιμάνι της Λεμεσού:

Δείτε βίντεο από την είσοδο της φρεγάτας «Ψαρά» στο λιμάνι:

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.

Διαθέτει:

Κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Ραντάρ AESA Sea Fire τεχνολογίας ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης.

Σύστημα μάχης SETIS.

Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάλυψη αεράμυνας σε ευρύτερη ακτίνα, κάτι που συνδέεται άμεσα με την αποστολή ενίσχυσης της αεράμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

Η φρεγάτα «Ψαρά» και το σύστημα «Κένταυρος»

Η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.

Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει η παρουσία του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Το «Κένταυρος», που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, είναι σύστημα παρεμβολών (soft-kill) σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Εντοπίζει και παρεμβάλλει τα σήματα επικοινωνίας και καθοδήγησης των drones, διακόπτοντας τη λειτουργία τους χωρίς χρήση πυρών.

Σε περιβάλλον όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων, η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη επιχειρησιακή σημασία.

Το «Κένταυρος» είναι σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Εντοπίζει, παρεμβάλλει και εξουδετερώνει εχθρικά drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Έχει ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά σε μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος αποκτά αυξημένη σημασία υπό το πρίσμα επιθέσεων με drone, καθώς προσφέρει άμεση ικανότητα αντιμετώπισης απειλών χαμηλού κόστους και χαμηλού ίχνους, που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων συγκρούσεων.

