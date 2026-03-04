Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο και χώρες της Μέσης Ανατολής εξέδωσαν το πρωί της Τετάρτης οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στην Κύπρο να φύγουν, αναφέρει η πρεσβεία στη Λευκωσία.

Το υπουργείο «εξουσιοδότησε τους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Security Alert - Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/Z4gciS8SY9 pic.twitter.com/8fVoTRDwv2 — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) March 4, 2026

«Το επίπεδο προειδοποίησης αυξήθηκε στο 3. Δεν υπήρξαν αλλαγές στους δείκτες κινδύνου. Η σύνοψη της προειδοποίησης ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις δραστηριότητες της αμερικανικής πρεσβείας.



«Επανεξετάστε επίσκεψη στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της πρεσβείας των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή Αυτοδιοίκηση».

Λευκωσία: Τυπική προληπτική διαδικασία

Σύμφωνα με κυπριακή κυβερνητική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Φιλελεύθερος, η οδηγία πρόκειται για μια τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις.

«Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το ηπιότερο επίπεδο μέτρων που μπορεί να ληφθεί. Στην πράξη δεν αφορά απομάκρυνση προσωπικού ούτε υποδηλώνει ύπαρξη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Απλώς παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, σε μέλη οικογενειών διπλωματών ή σε περιορισμένο αριθμό μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού να αναχωρήσουν προσωρινά, εάν το κρίνουν σκόπιμο».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παρόμοια ανακοίνωση εκδόθηκε και για τους μη απαραίτητους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, καθώς και στα αμερικανικά προξενεία στη Λαχώρη και το Καράτσι του Πακιστάν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε πως το καθεστώς της πρεσβείας του στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν δεν έχει αλλάξει.

Το Ομάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, έχει καλέσει σε κατάπαυση του πυρός, ενώ η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τα ιρανικά πλήγματα, κυρίως αυτά εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.