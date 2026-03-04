Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην πόλη Κομ του Ιράν, και θεωρείται από το θεοκρατικό κατεστημένο ως ο πιθανός επόμενος ανώτατος ηγέτης, δήλωσαν την Τετάρτη δύο ιρανικές πηγές στο Reuters.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή

Το απόγευμα της Τρίτης, το κτίριο της Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων στο Κομ, όπου λέγεται ότι είχε συγκληθεί σύνοδος για την επιλογή νέου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, χτυπήθηκε από μαχητικά αεροσκάφη.

Αργότερα, εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδήλωναν ότι το κτίριο είχε καταστραφεί ολοσχερώς και αναφέρθηκε ότι κάποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν εκεί. Ώρες αργότερα, ωστόσο, ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία επιλογής ηγεσίας είχε ολοκληρωθεί.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ισχυρίστηκε ότι το κτίριο του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων είχε εκκενωθεί εκ των προτέρων λόγω του κινδύνου επίθεσης και ότι η επιλογή ηγεσίας διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης και είχε εισέλθει στα τελικά της στάδια. Σύμφωνα με το Fars, το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί «σύντομα».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Ιρανός πολιτικός και κληρικός και μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, υπό πίεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδιδε την Τρίτη το Iran International επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

Πηγή: skai.gr

