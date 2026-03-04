Έφτασαν στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Έφτασαν το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με σκοπό την παροχή προστασίας στο νησί από πιθανό ιρανικό χτύπημα.

Υπενθυμίζεται ότι από χτες βρίσκονται στο νησί και τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους πως η συνδρομή προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή στον πόλεμο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι είναι αυτονόητη η στήριξη κάθε φορά που τίθεται θέμα απειλής κατά της Κύπρου και είναι μονόδρομος η συνδρομή με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατό τρόπο.

Εκτός από την Ελλάδα, βοήθεια στην Κύπρο στέλνουν και Γαλλία, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

