Τους 197 νεκροί έφτασαν οι νεκροί στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Γιάγκι

Τους 197 έχουν φτάσει οι νεκροί λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι, που έπληξε κυρίως το βόρειο Βιετνάμ.

Άλλοι τουλάχιστον 128 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ αγροτικές καλλιέργειες επιφάνειας πλέον των δυόμισι εκατομμυρίων στρεμμάτων καταστράφηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Γεωργίας νωρίτερα. Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα χθες, έκανε λόγο για 155 νεκρούς.

Άλλοι περίπου 800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τομείς της πρωτεύουσας Ανόι παραμένουν πλημμυρισμένοι και σήμερα, ενώ κατολισθήσεις συνεχίζουν να αναφέρονται σε περιοχές του βορρά.

Ο τυφώνας Γιάγκι, ο ισχυρότερος στην Ασία φέτος, έφθασε πάνω από το έδαφος το περασμένο Σάββατο.

Οι αρχές της πρωτεύουσας απομάκρυναν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χιλιάδες κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονταν κοντά σε φουσκωμένα ποτάμια, καθώς τα νερά έφθασαν τις τελευταίες ημέρες στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας.

Κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, ανάμεσά τους αυτές της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, υποσχέθηκαν βοήθεια στο Βιετνάμ μετά το χτύπημα του τυφώνα Γιάγκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

