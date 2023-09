Βιετνάμ: Δεκάδες νεκροί λόγω πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στο Ανόι

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «δεκάδες» ένοικοι, μεταδίδουν σήμερα βιετναμικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον αρχικό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Περίπου πενήντα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων «δεκάδων νεκρών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βιετνάμ, κάνοντας λόγο για «πολύ σοβαρή πυρκαγιά».

