Ψυχικά ασθενής ο 29χρονος που έπεσε με όχημα πάνω σε πλήθος στο Βερολίνο

Ένας 29χρονος άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον ενός πλήθους ανθρώπων χθες, Τετάρτη, σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του Βερολίνου, σκοτώνοντας μια δασκάλα και τραυματίζοντας 14 πεζούς, ορισμένους εκ των οποίων πολύ σοβαρά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

"Τα τελευταία στοιχεία υποδηλώνουν ότι πρόκειται για μια περίπτωση ενός ψυχικά ασθενούς ανθρώπου που κατελήφθη από αμόκ", είπε η Ίρις Σπράνγκερ, η υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου, σχετικά με το περιστατικό αυτό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Εκκλησία του Κάιζερ Γουλιέλμου, ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Η γερμανική αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος είναι Γερμανός αρμενικής καταγωγής. Το όχημα, αφού ανέβηκε δύο φορές στο πεζοδρόμιο, κατέληξε στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Ο οδηγός συνελήφθη από τους περαστικούς που τον παρέδωσαν στις αρχές.

#Berlin terrorist arrest, after car deliberately driven at shoppers, leaving at least 1 dead and 8 critical.@JohnBarrowman pic.twitter.com/hNj0QrsYSh