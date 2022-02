Η γερμανική πρωτεύουσα φώτισε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το διασημότερο αξιοθέατο του Βερολίνου, στα μπλε και κίτρινα χρώματα της Ουκρανίας σήμερα, σε μια επίδειξη ενότητας με το Κίεβο, καθώς βαθαίνει η κρίση με τη Ρωσία.

I can't imagine the anguish of war the Ukrainian people face. Berlin's Brandenburg Gate has been lit up blue and yellow in a show of solidarity with Ukraine. Let's light up the world in blue and yellow. pic.twitter.com/0oo74rAeSR