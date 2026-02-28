Βερολίνο: Έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω διαβουλεύσεις εντός της ημέρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και ενεργοποιεί επαφές με τις γερμανικές πρεσβείες στο Ιράν και το Ισραήλ.

Mε έντονη ανησυχία παρακολουθεί το Βερολίνο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις προληπτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. «Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερώνεται για την κατάσταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω διαβουλεύσεις μέσα στη μέρα.

Πηγή: Deutsche Welle

Το υπ. Εξωτερικών συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις γερμανικές πρεσβείες στο Ιράν και το Ισραήλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπ. Εξωτερικών.Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η ειδική λίστα ετοιμότητας για απομάκρυνση Γερμανών πολιτών από την περιοχή, ενώ οι τοπικές αρχές δίνουν οδηγίες στους πολίτες για την προστασία τους.Πρώτες αντιδράσεις: Δικαιολογημένη επίθεσηΟ ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής από τους Χριστιανοδημοκράτες Ρόντεριχ Κίζεβετερ ανέφερε ότι η επίθεση έχει νομιμοποιητικό έρεισμα. «Η προσεκτικά σχεδιασμένη και περιορισμένης κλίμακας στρατιωτική επίθεση, που πραγματοποιήθηκε μετά από σχεδιασμό αρκετών εβδομάδων, είναι δικαιολογημένη» είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι είναι απάντηση στις πρόσφατες «μαζικές δολοφονίες και τις δεκαετίες τρομοκρατίας των μουλάδων εναντίον του ίδιου του πληθυσμού τους».Η ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων Μαρί Άγκνες Στρακ – Τσίμερμαν εξέφρασε επίσης την ελπίδα για το τέλος του αυταρχικού καθεστώτος στο Ιράν. «Εάν το καθεστώς των μουλάδων ανατραπεί, αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για τον λαό του Ιράν, καθώς και για τους λαούς της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής στην Ευρώπη για μια ειρηνική, κοινή νέα αρχή», δήλωσε στην Rheinische Post.Οι στρατιωτικές ενέργειες στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν επίσης και την εναέρια κυκλοφορία: Η Lufthansa αναστέλλει όλες τις πτήσεις προς την περιοχή, σύμφωνα με εκπρόσωπο.Οι πτήσεις προς Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Βηρυτό (Λίβανος), Αμμάν (Ιορδανία), Ερμπίλ (Ιράκ) και Τεχεράνη (Ιράν) δεν θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 7 Μαρτίου. Κλειστοί μέχρι και τις 7 Μαρτίου θα παραμείνουν οι εναέριοιοι χώροι Ισραήλ, Λιβάνου, Ιορδανίας, Ιράκ και Ιράν.Πηγή: dpa

