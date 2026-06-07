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Συνελήφθη στο Αίγιο καταζητούμενος από την Ίντερπολ - Είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Ο συλληφθείς είχε διαπράξει φόνο στην Αυστραλία το 1999 - Στη συνέχεια άλλαξε όνομα, ήρθε στην Ελλάδα και κατέληξε στο Αίγιο

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Interpol

Στη σύλληψη 55χρονου, ο οποίος καταζητείτο από την Interpol, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο 55χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε διαπράξει το 1999 φόνο στην Αυστραλία, όπου διέμενε, με θύμα έναν Έλληνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του.

Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, όμως η αλλαγή τόπου κατοικίας και ονόματος, δυσκόλευε τις Αρχές για τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει.

Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: σύλληψη Αίγιο Δολοφονία Αυστραλία Interpol
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