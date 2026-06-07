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Ζελένσκι: Ελεεινό χτύπημα της Ρωσίας κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ

«Ένα shahed έπληξε ένα από τα κτίρια της Κεντρικής Εγκατάστασης Αποθήκευσης Αναλωμένου Καυσίμου» έγραψε στο X ο Ουκρανός πρόεδρος

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shahed

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο X ότι η Ρωσία χτύπησε σήμερα σκόπιμα εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ σε μια «εξαιρετικά ελεεινή» επίθεση.

«Σήμερα, οι Ρώσοι χτύπησαν ξανά την ειδική περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Ένα shahed έπληξε ένα από τα κτίρια της Κεντρικής Εγκατάστασης Αποθήκευσης Αναλωμένου Καυσίμου» έγραψε στο X, αναφερόμενος σε ένα κοινό ρωσικό επιθετικό drone.

«Μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή - και ένα εξαιρετικά ελεεινό ρωσικό πλήγμα.»

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Τσερνόμπιλ
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