Ζελένσκι: Ελεεινό χτύπημα της Ρωσίας κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο X ότι η Ρωσία χτύπησε σήμερα σκόπιμα εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ σε μια «εξαιρετικά ελεεινή» επίθεση.

«Σήμερα, οι Ρώσοι χτύπησαν ξανά την ειδική περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Ένα shahed έπληξε ένα από τα κτίρια της Κεντρικής Εγκατάστασης Αποθήκευσης Αναλωμένου Καυσίμου» έγραψε στο X, αναφερόμενος σε ένα κοινό ρωσικό επιθετικό drone.

«Μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή - και ένα εξαιρετικά ελεεινό ρωσικό πλήγμα.»

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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