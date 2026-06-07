Με απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα τον Χέιζ Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 68-58 και έκανε το 1-1. Στη σειρά των τελικών της GBL. Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο ΣΕΦ
Έπειτα από ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, όπου κυριάρχησαν οι άμυνες. Tα πολλά λάθη και η αστοχία των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Και έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών της GBL.
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