Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιούνγκ πρότεινε τη Χαν Σέονγκ-σουν για την πρωθυπουργία, που θα την καθιστά τη δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της χώρας σε αυτή τη θέση, εφόσον το κοινοβούλιο εγκρίνει τον διορισμό της.

Η Χαν Σέονγκ-σουν, 58 ετών, είναι τρέχουσα υπουργός Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Το κυβερνών κόμμα διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, γεγονός που καθιστά πιθανή την έγκριση του διορισμού της.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιούνγκ πρότεινε σήμερα τη Χαν Σέονγκ- σουκ για την πρωθυπουργία, η οποία θα γίνει η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που αναλαμβάνει τον θώκο, εφόσον το κοινοβούλιο εγκρίνει τον διορισμό της.

Η Χαν είναι αυτή την περίοδο υπουργός Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων. Καθώς το κυβερνών κόμμα διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο θεωρείται ότι ο διορισμός της θα γίνει δεκτός.

Η 58χρονη θα γίνει η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή, μετά τη Χαν Μιέονγκ- σουκ (2006-2007).

Ο Λι «εκτίμησε ότι η Χαν είναι το κατάλληλο άτομο για να αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης και των μέσων διαβίωσης του λαού, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει σημαντική στρατηγική μετάβαση η οποία προκύπτει από την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις πολύπλοκες παγκόσμιες κρίσεις», όπως εξήγησε ο προσωπάρχης του, ο Κανγκ Χουν-σικ.

Με βάση το προεδρικό σύστημα της Νότιας Κορέας ο ρόλος του πρωθυπουργού είναι κυρίως εθιμοτυπικός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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