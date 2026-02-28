Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ESTIA: Έκτακτο σχέδιο της Κύπρου για την εκκένωση υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή

Η Κύπρος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από μία ώρα από τις ακτές του Λιβάνου, και έχει συχνά λειτουργήσει ως σημείο καταφυγίου σε περιόδους κρίσης

Ισραήλ

Η Κύπρος, το πλησιέστερο κράτος της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, έχει ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την εκκένωση υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, ανακοίνωσε την απόφαση. 

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις διπλωματικές μας αποστολές επί τόπου», έγραψε στο X.

«Λόγω αυτής της κατάστασης, έχει ενεργοποιηθεί το ειδικό εθνικό σχέδιο ESTIA. Το ESTIA είναι το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Εξωτερικών, που επιτρέπει την ασφαλή εκκένωση υπηκόων της ΕΕ και τρίτων χωρών από κοντινές περιοχές κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή μέσω της Κύπρου».

Η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις εξελίξεις καθώς αυτές εξελίσσονται, τόνισε. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από μία ώρα από τις ακτές του Λιβάνου, και έχει συχνά λειτουργήσει ως σημείο καταφυγίου σε περιόδους κρίσης, με τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στη Λάρνακα να χρησιμοποιούνται για την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή όταν ξεσπά σύγκρουση.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Κύπρος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark