Η Κύπρος, το πλησιέστερο κράτος της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, έχει ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την εκκένωση υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, ανακοίνωσε την απόφαση.



«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις διπλωματικές μας αποστολές επί τόπου», έγραψε στο X.

We are closely monitoring the developments in the region and remain in constant contact with our Diplomatic Missions on the ground.



In light of this situation, the Special National Plan ESTIA has been activated. ESTIA is the Ministry of Foreign Affairs’ emergency action plan,… — Constantinos Kombos (@ckombos) February 28, 2026

«Λόγω αυτής της κατάστασης, έχει ενεργοποιηθεί το ειδικό εθνικό σχέδιο ESTIA. Το ESTIA είναι το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Εξωτερικών, που επιτρέπει την ασφαλή εκκένωση υπηκόων της ΕΕ και τρίτων χωρών από κοντινές περιοχές κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή μέσω της Κύπρου».

Η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις εξελίξεις καθώς αυτές εξελίσσονται, τόνισε.

Η Κύπρος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από μία ώρα από τις ακτές του Λιβάνου, και έχει συχνά λειτουργήσει ως σημείο καταφυγίου σε περιόδους κρίσης, με τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στη Λάρνακα να χρησιμοποιούνται για την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή όταν ξεσπά σύγκρουση.



