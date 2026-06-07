Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Αμπελάκια της Σαλαμίνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Στην περιοχή, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την ώρα.
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