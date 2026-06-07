Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Αμπελάκια της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.