Σειρά βίντεο με πλήγματα στο Ιράν στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων έδωσαν στη δημοσιότητα το Σάββατο οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF).

🎯STRUCK: Operatives from the Iranian regime’s surface-to- surface missiles unit as they loaded a missile launcher and prepared to immediately launch towards Israel.



The threat was identified and quickly struck, preventing the launch aimed toward Israel. pic.twitter.com/nMcOeOtleX February 28, 2026

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται μέλη της μονάδας πυραύλων εδάφους-εδάφους του ιρανικού καθεστώτος φορτώνουν έναν εκτοξευτή πυραύλων και προετοιμάζονται να τον πυροδοτήσουν αμέσως προς το Ισραήλ.

«Η απειλή εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε γρήγορα, εμποδίζοντας την εκτόξευση που στόχευε το Ισραήλ» αναφέρουν οι IDF σε νέα ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τις IDF σε προηγούμενο βίντεο φαίνεται ότι χτυπήθηκαν ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων.

🇮🇱 The Israel Defense Forces continue striking a wide range of targets in western Iran pic.twitter.com/VDUbT228vw — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος πραγματοποίησε το Σάββατο ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες και έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους του προηγούμενου γύρου σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.



Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

Πηγή: skai.gr

