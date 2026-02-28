Λογαριασμός
IDF: Βίντεο με τους Ισραηλινούς να χτυπούν Ιρανούς στρατιώτες που φόρτωναν εκτοξευτή πυραύλων

«Η απειλή εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε γρήγορα, εμποδίζοντας την εκτόξευση που στόχευε το Ισραήλ» αναφέρουν οι IDF σε νέα ανακοίνωση  

IDF

Σειρά βίντεο με πλήγματα στο Ιράν στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων έδωσαν στη δημοσιότητα το Σάββατο οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF).

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται μέλη της μονάδας πυραύλων εδάφους-εδάφους του ιρανικού καθεστώτος φορτώνουν έναν εκτοξευτή πυραύλων και προετοιμάζονται να τον πυροδοτήσουν αμέσως προς το Ισραήλ. 

«Η απειλή εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε γρήγορα, εμποδίζοντας την εκτόξευση που στόχευε το Ισραήλ» αναφέρουν οι IDF σε νέα ανακοίνωσή τους. 

Σύμφωνα με τις IDF σε προηγούμενο βίντεο φαίνεται ότι χτυπήθηκαν ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων.  

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος πραγματοποίησε το Σάββατο ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες και έχει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους του προηγούμενου γύρου σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Δείτε Live όλες τις εξελίξεις εδώ.

