Πέθανε ο υπάλληλος καθαριότητας - σωτήρας άστεγου που κοιμόταν μέσα σε κάδο

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 59 ετών ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαζί με συνάδελφό του έσωσε το βράδυ της 22ας Απριλίου άστεγο που κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε σε απορριμματοφόρο κατά της διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Δυστυχώς ο συνάδερφος συμβασιούχος Καρακόττας Θεόδωρος πρόγραμμα ΔΥΠΑ (55-67 1+1) δεν τα κατάφερε μετά από δύσκολη μάχη στην εντατική του Παπανικολάου λόγω των πολλαπλών εμφραγμάτων που υπέστη εδώ και 15 ημέρες, γεμίζοντας θλίψη τους συναδέρφους του στην νυχτερινή βάρδια αποκομιδής της εποπτείας της Σολωμού καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα, σε ηλικία 59 χρονών!! Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του! Καλή ανάπαυση να έχει η ψυχή του!» έγραψε ο κ. Φουντούκης.

Οι δύο εργαζόμενοι το βράδυ της 22ας Απριλίου ενήργησαν άμεσα και έσωσαν τη ζωή του άστεγου που κοιμόταν μέσα σε κάδο επί της Λεωφόρου Νίκης, αναφέρει το thestival.gr.

Όταν οι υπάλληλοι άδειασαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο, τότε αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα. Πατώντας έγκαιρα το στοπ, σταμάτησαν τη διαδικασία και έσωσαν τη ζωή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχθηκε τους δύο εργαζόμενους στο δημαρχείο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

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