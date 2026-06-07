Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία - Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη

Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη χθες, Σάββατο στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.
Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.