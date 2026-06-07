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Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία - Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη

Στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων

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Σύλληψη

Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη χθες, Σάββατο στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χανιά κατασκοπεία σύλληψη
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