Το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Βενεζουέλα καλύπτεται από αβεβαιότητα. Το Σύνταγμα της χώρας ορίζει ότι η εξουσία θα περάσει στην αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες. Ωστόσο, το μέλλον του καθεστώτος είναι αβέβαιο και η αντιπολίτευση – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας – βλέπει αυτή τη στιγμή ως μια μεγάλη ευκαιρία και υποστηρίζει ότι ο νόμιμος πρόεδρος, είναι ο εξόριστος πολιτικός, Εδμούνδο Γκονσάλες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, υπάρχουν διάφορα πιθανά σενάρια:

Η συνταγματική οδός, δηλαδή η ενεργοποίηση του Άρθρου 233: Σε αυτό που το Σύνταγμα αποκαλεί «απόλυτη απουσία» του προέδρου, η εκτελεστική αντιπρόεδρος – Ντέλσι Ροδρίγκες – αναλαμβάνει την εξουσία και προκηρύσσει εκλογές εντός 30 ημερών. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος στη συνέχεια υπηρετεί πλήρη εξαετή θητεία.

Η κατάρρευση του καθεστώτος, με ανώτατα στελέχη να παραιτούνται ή να διαφεύγουν και η εξουσία στην αντιπολίτευση: Ο πιθανότερος υποψήφιος της αντιπολίτευσης είναι ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος έλαβε μέρος στις εκλογές του 2024. Ο Γκονσάλες, ακαδημαϊκός και μακροχρόνιος διπλωμάτης, βρίσκεται πλέον εξόριστος στην Ισπανία. Υποστηρίζεται από την πρόσφατη βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, τη δημοκρατική ακτιβίστρια Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Μιλώντας στο Όσλο τον περασμένο μήνα μετά την παραλαβή του βραβείου, η Ματσάδο δήλωσε ότι το κίνημά της προετοιμάζεται για «μια συντεταγμένη και ειρηνική μετάβαση» μόλις φύγει ο Μαδούρο. Τον Δεκέμβριο είπε ότι ο Γκονσάλες τής είχε προτείνει να αναλάβει αντιπρόεδρος και ότι «η συντριπτική πλειονότητα» της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων θα ακολουθούσε τις εντολές της νέας κυβέρνησης μόλις ξεκινούσε η πολιτική μετάβαση.

Στρατιωτική ανάληψη της εξουσίας. Ο σημερινός υπουργός Άμυνας είναι ο Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες, ο οποίος μίλησε μετά τα αμερικανικά πλήγματα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, δηλώνοντας ότι η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα. «Αυτή η εισβολή αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη προσβολή που έχει υποστεί η χώρα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε τη «δουλειά» του και τώρα περιμένει

Για την ώρα φαίνεται πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας απομακρύνει τον Μαδούρο, έχει ολοκληρώσει το έργο του. Όμως αυτό εγείρει το ερώτημα: Θα παραμείνει ο Τσαβισμός στην εξουσία χωρίς τον Μαδούρο; Ποιο από τα τρία σενάρια υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος;

Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων θα είναι καθοριστικός για το ποιος θα πάρει τα ηνία της εξουσίας. Η Ροδρίγκες, αντίθετα, διαθέτει μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική ισχύ στον πολιτικό τομέα, αλλά δεν έχει την ίδια πρόσβαση στις στρατιωτικές τάξεις με τον Καμπέγιο και τον Παδρίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.