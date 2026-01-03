Ο Νικολάς Μαδούρο δεν είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είναι ο επικεφαλής του «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de Los Soles), δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

«Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του δεν είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει πάρει τον έλεγχο της χώρας», έγραψε στην πλατφόρα Χ και πρόσθεσε:

«Και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: skai.gr

