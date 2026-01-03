Ο Νικολάς Μαδούρο δεν είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, είναι ο επικεφαλής του «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de Los Soles), δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ.
«Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του δεν είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει πάρει τον έλεγχο της χώρας», έγραψε στην πλατφόρα Χ και πρόσθεσε:
«Και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες».
January 3, 2026
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.