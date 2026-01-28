Στάρμερ: Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κίνα

Ξεκίνησε την Τετάρτη η πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στην Κίνα από το 2018, με στόχο την ενίσχυση των διπλωματικών και επιχειρηματικών δεσμών με το Πεκίνο.

Ο Κιρ Στάρμερ, του οποίου η προσέγγιση προς την Κίνα έχει επικριθεί από ορισμένους Βρετανούς και Αμερικανούς πολιτικούς, δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τις πιθανές απειλές για την ασφάλεια, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όταν πρόκειται για την Κίνα, είναι προς το συμφέρον μας να συνεργαστούμε», ανέφερε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο. «Θα είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι για εμάς και θα σημειώσουμε πραγματική πρόοδο», σημείωσε.

Ταξιδεύοντας με μια αντιπροσωπεία περισσότερων από 50 επιχειρηματιών, ο Στάρμερ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Κιάνγκ την Πέμπτη, πριν ταξιδέψει στη Σαγκάη την Παρασκευή, σημειώνει το Reuters.

Η επίσκεψη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Κίνας μετά από χρόνια έντονης αντιπαράθεσης λόγω της καταστολής των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο, της υποστήριξης της Κίνας προς τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας και των ισχυρισμών των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας ότι η Κίνα κατασκοπεύει τακτικά πολιτικούς και αξιωματούχους.

Για την Κίνα, η επίσκεψη προσφέρει στη χώρα την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό της ως σταθερό και αξιόπιστο εταίρο σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχής.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμπλακεί σε μια σειρά διπλωματικών επαφών με την Κίνα, καθώς προσπαθούν να αντισταθμίσουν την απρόβλεπτη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το ταξίδι του Στάρμερ ακολουθεί τις εντάσεις με τον Tραμπ λόγω των απειλών του να καταλάβει τη Γροιλανδία, της κριτικής του για την απόφαση της Βρετανίας να παραχωρήσει την κυριαρχία του αρχιπελάγους Chagos - συμπεριλαμβανομένου ενός νησιού με αεροπορική βάση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου- στον Μαυρίκιο, και των σχολίων του ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απέφυγαν τις μάχες στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμό 100% στα καναδικά προϊόντα εάν ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνι, υπογράψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου επέμεινε ότι η Βρετανία μπορεί να συνεχίσει να ενισχύει τους οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα -χωρίς να εξοργίσει τον Τραμπ- λόγω της μακράς συνεργασίας της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ είναι μία από τις στενότερες που διατηρούμε, στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας, των πληροφοριών, του εμπορίου αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς», δήλωσε.

Ο Στάρμερ αρνήθηκε να απαντήσει αν θα ζητήσει από την Κίνα να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς αν η Βρετανία και η Κίνα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα επέτρεπε περισσότερες ταξιδιωτικές μετακινήσεις χωρίς βίζα, ο Στάρμερ είπε ότι ελπίζει να σημειωθεί κάποια «πρόοδος» σε αυτόν τον τομέα.

