«Ακόμα μια κατάθεση με χαρακτήρα ιστορικής αναδρομής παρακολουθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η διαδικασία έχει ευτελιστεί, προκειμένου να σταματήσει κάθε συζήτηση για το «γαλάζιο» σκάνδαλο που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά συγκεκριμένα στην περίοδο 2019 - 2025», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάθεση της Κατερίνας Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πρώην υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του αναπληρωτή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ξεκαθάρισε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για εμπλοκή υπουργών στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, η κυβέρνηση θα είχε παραιτηθεί.

«Κατά τα λοιπά, αν η ΝΔ αναζητά «διαχρονικές ευθύνες», ας ρωτήσει τον κ. Χατζηγάκη για τον «πάκο με τα ρουσφέτια» τον οποίο, σύμφωνα με την κα Μπατζελή, άφησε ως «προίκα» στην επόμενη υπουργό», υπογραμμίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

