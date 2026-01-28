«Βιολάντα»: Από υπόγειο σωλήνα διέρρευσε το προπάνιο που προκάλεσε την έκρηξη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το σημείο της διαρροής προπανίου, από το οποίο φαίνεται να προήλθε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική.

Η διαρροή προέρχεται από υπόγειες σωληνώσεις κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο περίπου 300 τ.μ. της βιομηχανίας.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έσκαψαν το υπέδαφος σε βάθος λιγότερο από ένα μέτρο και διαπίστωσαν βρεγμένο χώμα σε μήκος 5-7 μέτρων λόγω διαρροής προπανίου.

Διέκοψαν μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις εργασίες υπό τον φόβο έκρηξης.

Πώς έγινε η έκρηξη

Οπως εκτιμαται, εξαιτίας της διαρροής, το προπάνιο μέσα από ωπές στο έδαφος πέρασε και εν τέλει γέμισε τον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Εκεί λειτουργούν αυτόματες αντλίες νερού, οι οποίες προκάλεσαν σπινθήρα και εν τέλει την ισχυρή έκρηξη.

Οι υπάλληλοι βρίσκονταν στο ισόγειο και από την έκρηξη τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο Πυρασφάλειας που κατατέθηκε το φθινόπωρο του 2025 προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 4 ανιχνευτών εκρηκτικής ύλης, έναν σε κάθε φούρνο που λειτουργεί στην πτέρυγα της παραγωγής.

Στο υπόγειο ωστόσο δεν υπήρχε φούρνος και άρα δεν υπήρχε και ανιχνευτής ικανός να προειδοποιήσει για διαρροή προπανίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, 7 υπάλληλοι της βιομηχανίας καταθέτουν ότι στην εγκατάσταση υπήρχε οσμή προπανίου.

