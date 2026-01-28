Φαρέλ Γουίλιαμς: Ο Μακρόν τον έχρισε Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς έλαβε την ανώτατη εθνική τιμητική διάκριση της Γαλλίας. Ο Αμερικανός τραγουδιστής, δισκογραφικός και κινηματογραφικός παραγωγός και σχεδιαστής μόδας τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής στις 23 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια ιδιωτικής τελετής στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απένειμε προσωπικά το μετάλλιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μετά το ντεμπούτο της ανδρικής συλλογής Louis Vuitton για το Φθινόπωρο 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας. Το μετάλλιο αποτελεί μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον Γουίλιαμς στη Γαλλία.

Pharrell Williams has just been Knighted by president Macron for his contributions to culture and the creative industry!🙂‍↕️ pic.twitter.com/RiQN16SPc0 — Outlander Magazine (@StreetFashion01) January 26, 2026

Ο διευθυντής δημιουργικού της ανδρικής γραμμής του Louis Vuitton έχει λάβει το μετάλλιο του Αξιωματικού του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας το 2017. Ο τίτλος του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής είναι η κορυφαία διάκριση στη Γαλλία και έχει απονεμηθεί σε καλλιτέχνες, συγγραφείς και σχεδιαστές των οποίων η επιρροή εκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Ο Γουίλιαμς πόζαρε για φωτογραφίες με στελέχη του οίκου Louis Vuitton, όπως ο Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ο Πιέτρο Μπεκάρι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Louis Vuitton και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του LVMH Fashion Group, και με την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

