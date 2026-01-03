Καταιγισμός διεθνών αντιδράσεων για τη Βενεζουέλα

H Γερμανία ανησυχεί έντονα για τις εξελίξεις, συγκαλεί ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων. Η ΕΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση. Σε διεθνές επίπεδο: Ο Μιλέι πανηγυρίζει. Η Κολομβία στέλνει στρατό.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Από νωρίς το πρωί η είδηση της σύλληψης και μεταφοράς στο εξωτερικό του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες μετά από στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας κύμα παγκόσμιων αντιδράσεων.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο μεταξύ, σε ραδιοφωνικό μήνυμά της, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ ζητά από τις ΗΠΑ «αποδείξεις» ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του είναι ζωντανοί, ενώ ήδη το υπ. Άμυνας της χώρας έχει θέσει σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για αποτροπή εισβολής.Στη Λατινική Αμερική, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι πανηγυρίζει, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Η ελευθερία προχωρά», είπε σε μήνυμά του, στηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ζήτω η ελευθερία» συμπληρώνει.Η γειτονική Κολομβία από την άλλη, στέλνει στρατεύματα στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της χώρας Γκουστάβο Πέτρο. Ο Κολομβιανός πρόεδρος σχολιάζοντας τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έκανε λόγο για «προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων» στη Λατινική Αμερική, προειδοποιώντας για μια νέα ανθρωπιστική κρίσηΓερμανικό ΥΠΕΞ: Μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξειςΗ Γερμανία από την πλευρά της παρακολουθεί με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Εξωτερικών. Σύμφωνα με το υπουργείο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας, ενώ συγκαλείται και ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης.«Η κατάσταση παραμένει ασαφής ακόμη σε πολλές περιοχές» αναφέρει το γερμανικό ΥΠΕΞ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της.Η Ισπανία προσφέρει «διαμεσολάβηση» για την εξεύρεση «ειρηνικής λύσης» και καλεί μέσω ανακοίνωσης του ισπανικού υπ. Εξωτερικών σε αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, από την πλευρά της καλεί σε «αυτοσυγκράτηση», όμως τονίζει ότι «η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κύριος Μαδούρο δεν διαθέτει νομιμοποίηση και ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ μιας ειρηνικής πολιτικής μετάβασης στη Βενεζουέλα». Καλεί επίσης σε «σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας των ΗΕ».Σφοδρή καταδίκη από Μόσχα και ΤεχεράνηΣε μια πρώτη αντίδραση από τη Μόσχα, το ρωσικό υπ. Εξωτερικών εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις και για τη «βίαιη» απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του ως συνέπεια της «επιθετικότητας» των ΗΠΑ. Σε αυστηρό τόνο καταδικάζει την «καταπάτηση της κυριαρχίας» της Βενεζουέλας και για «εγκληματικές ενέργειες».Τέλος, το Ιράν, καταδικάζει την «αμερικανική επίθεση» στη Βενεζουέλα, με το ιρανικό υπ. Εξωτερικών να την αποκαλεί: «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας».Το Ιράν είναι αντιμέτωπο εδώ και μέρες με μαζικές διαμαρτυρίες, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να παρέμβει εάν η Τεχεράνη χρησιμοποιήσει βία εναντίον των διαδηλωτών. Τον Ιούνιο του 2025, το Ιράν δέχθηκε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις με στόχο τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, εν μέσω ενός 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.