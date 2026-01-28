Σε καμπάνια με τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική προχωρά το ΠΑΣΟΚ, με δύο σχετικά σποτ που δημοσιοποίησε σήμερα.

«Η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής», σημειώνεται στην καμπάνια του ΠΑΣΟΚ όπου υπογραμμίζονται τέσσερις βασικές προτάσεις για να γίνει αυτό:

- Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

- Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων.

- Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού.

- Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λίγο για «λύσεις για ποιοτική καθημερινότητα», για «λύσεις αιχμής άμεσης εφαρμογής από το ΠΑΣΟΚ», ενώ παραθέτει προς ενημέρωση των πολιτών τη συνολική πρόταση για το κυκλοφοριακό στην Αττική.

