Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Καράκας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ, με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, έχουν αναπτύξει τις τελευταίες εβδομάδες ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική. Μεταξύ άλλων, στην περιοχή βρίσκεται το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο παγκοσμίως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» και να ελέγξει τα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 68χρονος Ναρσίσο Τορεάλμπα.

Ο 54χρονος Σιρίλο Κασόρλα τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όποιον χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την εθνική μας κυριαρχία, ποτέ δεν θα ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας».

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, στοχεύοντας σκάφη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί πάνω από 20 σκάφη, με τουλάχιστον 83 νεκρούς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πρόκειται για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θεωρείται πλέον «κλειστός», γεγονός που προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων από έξι αεροπορικές εταιρείες. Σε απάντηση, ο Μαδούρο απέσυρε τις άδειες λειτουργίας αυτών των εταιρειών στη χώρα.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επισήμανε στην κρατική τηλεόραση ότι ο αγώνας συνεχίζεται για την υπεράσπιση της χώρας, της εθνικής κυριαρχίας και των πλουτοπαραγωγικών πόρων.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε ότι παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου (…) τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους, θα συνεχίσουμε (τον αγώνα) στους δρόμους» για την υπεράσπιση της πατρίδας.

