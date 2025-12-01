Νεες κατηγορίες σε Shein και Temu περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ευρείας κλίμακας στις ΗΠΑ

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Τομ Κότον από το Αρκάνσας απέστειλε επιστολή στη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι τη Δευτέρα, ζητώντας από τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να διερευνήσουν τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές Shein και Temu, οι οποίοι αποστέλλουν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων τους από την Κίνα, για κλοπή και παραποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας ευρείας κλίμακας.

Η επιστολή, την οποία είδε το Reuters, ενισχύει τον αυξημένο έλεγχο που ασκείται στις Shein και Temu, οι οποίες πωλούν και οι δύο πουκάμισα των 20 δολαρίων και αξεσουάρ των 10 δολαρίων, μετά το τέλος μιας εμπορικής εξαίρεσης των ΗΠΑ που βοήθησε και τις δύο εταιρείες να κερδίσουν δημοτικότητα στην περιοχή. Η Shein είναι ιδιωτική εταιρεία και η Temu ανήκει στην PDD Holdings.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τον Ιούλιο ότι η Temu παραβίαζε τους κανόνες της ΕΕ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παραποιημένων προϊόντων στην πλατφόρμα της. Η εταιρεία δήλωσε τότε ότι θα συνεργαζόταν πλήρως με την Επιτροπή.

Η Shein έχει δηλώσει προηγουμένως ότι απαιτεί από τους προμηθευτές της να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα τους δεν παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία μιας μάρκας και ότι δεν είναι παραποιημένα. Η εταιρεία διαθέτει μια ομάδα που διασφαλίζει ότι οι πωλητές της συμμορφώνονται με την πολιτική και λαμβάνει άμεσα μέτρα εάν δεν συμμορφώνονται, δήλωσε προηγουμένως ένας εκπρόσωπος.

Η λήξη της εξαίρεσης de minimis , η οποία επέτρεπε σε δέματα που αποστέλλονταν απευθείας σε αγοραστές αξίας κάτω των 800 δολαρίων να εισέρχονται στις ΗΠΑ αφορολόγητα, «ανάγκασε τις Shein και Temu να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο», ανέφερε η Cotton στην επιστολή.

«Αυτές οι εταιρείες αποθηκεύουν πλέον τεράστια αποθέματα σε αποθήκες και κέντρα διανομής των ΗΠΑ. Τα προϊόντα τους δεν διέρχονται πλέον από λιμάνια», δήλωσε ο Κότον. «Βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ».

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, δήλωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά εάν η Shein παραβίασε την κρατική νομοθεσία σχετικά με τις ανήθικες εργασιακές πρακτικές και την πώληση μη ασφαλών καταναλωτικών προϊόντων. Η Γαλλία ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από δικαστή του Παρισιού να αναστείλει την είσοδο της Shein στη χώρα για τρεις μήνες λόγω πωλήσεων «μη εξουσιοδοτημένων καλλυντικών, επικίνδυνων παιχνιδιών για παιδιά, παραποιημένων προϊόντων και ελαττωματικών οικιακών συσκευών».

Πηγή: skai.gr

