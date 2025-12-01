Λογαριασμός
Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ βρίσκονται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας

Ο Πούτιν επισκέφθηκε διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων - Το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι πόλεις αυτές έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων

Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε χθες Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόβσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

