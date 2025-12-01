Την τρομακτική στιγμή που ένας οδηγός φορτηγού με θαμπό παρμπρίζ έπεσε πάνω στο πίσω μέρος ενός βαν - προκαλώντας καραμπόλα, κατέγραψε κάμερα στη Βρετανία.

Ο Κρίστοφερ Τράιμπ, 57 ετών, χτύπησε το βαν στον αυτοκινητόδρομο B5129 στο Φλιντσάιρ της Ουαλίας, με τόση δύναμη που πολλά άλλα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ένα μικρό λεωφορείο κατέληξε σε ένα κοντινό χαντάκι γεμάτο νερό.

Το τροχαίο, το οποίο συνέβη πέρυσι στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά τα τελευταία εικοσιτετράωρα έγινε viral, καταγράφηκε από κάμερες στο εσωτερικό της καμπίνας του Τράιμπ.

O επαγγελματίας οδηγός δεν πρόσεξε ότι η κυκλοφορία είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι.

Ο 57χρονος δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και καταδικάστηκε σε 36 εβδομάδες φυλάκισης, με αναστολή 18 μηνών.

Του επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση οδήγησης για 18 μήνες και πρόστιμο 272 λιρών.

Πηγή: skai.gr

