Το Καράκας κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίθεση στη Βενεζουέλα, ενώ η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι διεξάγει επιχείρηση εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσει ολοένα πιο ισχυρά στρατιωτικά μέσα από τον Σεπτέμβριο στην Καραϊβική, ενώ τον Νοέμβριο κατέφθασε στην περιοχή και αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Μαύρο πρόβατο των ΗΠΑ επί ένα τέταρτο του αιώνα, η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση των ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ. Το Καράκας διαψεύδει τον ισχυρισμό και αντιτείνει πως στην πραγματικότητα στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος ώστε να βάλει στο χέρι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε στον πρόεδρο Μαδούρο να φύγει από τη χώρα. «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία, ή σε κάποια άλλη χώρα».

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα πως συνομίλησε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μαδούρο. «Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.

Βοήθεια του ΟΠΕΚ

Η Βενεζουέλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον ΟΠΕΚ να βοηθήσει «να σταματήσει αυτή η (αμερικανική) επίθεση», που βρίσκεται «σε προετοιμασία με ολοένα περισσότερη δύναμη και απειλεί σοβαρά τις ισορροπίες την διεθνούς αγοράς ενέργειας», με επιστολή που ανέγνωσε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακή με τους ομολόγους της των χωρών μελών του οργανισμού πετρελαιοεξαγωγικών κρατών.

Η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τη χρήση στρατιωτικής βίας», ανέφερε η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, κυρίως στην Καραϊβική, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, που κατά την κυβέρνηση Τραμπ μετέφεραν ναρκωτικά --κάτι για το οποίο δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις-- και στις 20 και πλέον επιδρομές τους έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 83 άνθρωποι.

Ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, καθώς ουδείς ύποπτος συνελήφθη ή ανακρίθηκε. Η Βενεζουέλα, που κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», απαίτησε τον Σεπτέμβριο να διενεργηθεί έρευνα από τον ΟΗΕ.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες, εκ των ισχυρότερων πολιτικών στη Βενεζουέλα κι επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό χθες ότι υποδέχθηκε στο κοινοβούλιο «οικογένειες πολιτών της Βενεζουέλας που δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν εξωδικαστικά σε ενέργειες, ξεκάθαρα αθέμιτες και παράνομες, που έχουν διαπραχθεί από τη 2η Σεπτεμβρίου από τον αμερικανικό στρατό».

Ο κ. Ροδρίγκες, υποσχόμενος πως θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή, αρνήθηκε να απαντήσει ερωτηθείς σχετικά με συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Μαδούρο.

Οι New York Times ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους ότι στην πρόσφατη συνδιάλεξη συζητήθηκε πιθανή συνάντηση στο έδαφος των ΗΠΑ, ωστόσο πρόσθεσαν πως προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια.

Αναστολή πτήσεων από και προς Βενεζουέλα

Προχθές Σάββατο, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αδιάλειπτη δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα.

Χθες το ρωσικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Pegas Touristik, που κάνει συχνά πτήσεις προς το παραδείσιο νησί Μαργαρίτα, στη βόρεια Βενεζουέλα, ανακοίνωσε επίσης πως αναστέλλει τα δρομολόγια του.

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ μέσω Truth Social για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, το Καράκας σχολίασε ότι η Ουάσιγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τους επαναπατρισμούς των υπηκόων της χώρας, παράτυπων μεταναστών που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ. Οι πτήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονταν, παρά την κλιμάκωση των εντάσεων των δυο κρατών.

Η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως ο κ. Μαδούρο έδωσε διαταγή να ενεργοποιηθεί «ειδικό σχέδιο» για τον επαναπατρισμό μεταναστών παρά τη μείωση των πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών.

Το αεροδρόμιο του Καράκας λειτουργούσε ομαλά χθες.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» να βάζουν στο στόχαστρο «διακινητές ναρκωτικών στη Βενεζουέλα», στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση μελών του αμερικανικού Κογκρέσου -- τόσο δημοκρατικών όσο και ρεπουμπλικάνων.

Στην εξουσία από το 2013, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγο Τσάβες, εξέχουσας μορφής της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Λατινική Αμερική, επανεξελέγη το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν και σημαδεύτηκαν από αιματηρές ταραχές και συλλήψεις. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε φέτος βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, κατηγορεί την κυβέρνηση για απάτη. Πρόσφατα δήλωνε πως ο πρόεδρος Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

