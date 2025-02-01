Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ φεύγει από τη Βενεζουέλα με έξι Αμερικανούς

Ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ, δήλωσε την Παρασκευή ότι επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες με έξι Αμερικανούς πολίτες, μετά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δηλώσει νωρίτερα την Παρασκευή ότι ένας από τους κύριους στόχους του Γκρένελ για την επίσκεψη ήταν να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Αμερικανών που κρατούνται στη χώρα.

Ο Γκρένελ δεν κατονόμασε τους έξι άνδρες, που φαίνονται μαζί του σε ένα αεροπλάνο σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο διαδίκτυο. Ήταν ντυμένοι με γαλάζια ρούχα που χρησιμοποιούνταν από το σύστημα φυλακών της Βενεζουέλας.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.



They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

«Είμαστε ψηλά και κατευθυνόμαστε προς το σπίτι με αυτούς τους 6 Αμερικανούς πολίτες», δημοσίευσε ο Γκρένελ στο X. «Μόλις μίλησαν με τον @realDonaldTrump και δεν μπορούσαν να σταματήσουν να τον ευχαριστούν».

Ο Τραμπ χαιρέτισε την κίνηση στη δική του ανάρτηση, λέγοντας ότι ο Γκρένελ έφερνε «έξι ομήρους στο σπίτι από τη Βενεζουέλα».

Δεν είναι σαφές πόσοι ακριβώς Αμερικανοί κρατούνταν από τη Βενεζουέλα, αλλά οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας έχουν μιλήσει δημόσια για τουλάχιστον εννέα.

Οι αξιωματούχοι του Μαδούρο κατηγόρησαν τους περισσότερους για τρομοκρατία και είπαν ότι κάποιοι ήταν υψηλού επιπέδου «μισθοφόροι». Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγορεί τακτικά μέλη της αντιπολίτευσης και ξένους κρατούμενους για συνωμοσία με τις ΗΠΑ για την τρομοκρατία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνούνταν πάντα οποιαδήποτε συνωμοσία.

«Οι Αμερικανοί όμηροι που κρατούνται στη Βενεζουέλα... πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως», δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ο Μαουρίσιο Κλάβερ-Καρόνε, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική, προσθέτοντας ότι η συνάντηση Γκρενέλ-Μαδούρο «δεν ήταν μια διαπραγμάτευση με αντάλλαγμα οτιδήποτε».

Στα τέλη του 2023, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απελευθέρωσε δεκάδες κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων 10 Αμερικανών, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, ενώ οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν έναν στενό σύμμαχο του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και ο Γκρενέλ είχαν μια συζήτηση στο προεδρικό μέγαρο για τη μετανάστευση, τις κυρώσεις και τους Αμερικανούς που κρατούνται στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ανέφερε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας σε δήλωση νωρίτερα την Παρασκευή.

Οι δύο χώρες έχουν μια γεμάτη πρόσφατη ιστορία που χαρακτηρίζεται από διαλυμένες σχέσεις, κυρώσεις και κατηγορίες για πραξικόπημα.

Αλλά μοιράζονται το ενδιαφέρον τους για πολλά εκκρεμή διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της άδειας που επιτρέπει στην αμερικανική πετρελαϊκή Chevron CVX.N να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα.

«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αμοιβαίο σεβασμό και συζητήθηκαν διάφορα θέματα ενδιαφέροντος και για τις δύο χώρες», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι «ένα θέμα συζήτησης ήταν οι Αμερικανοί πολίτες που εμπλέκονται σε έγκλημα εντός της επικράτειας (Βενεζουέλας)» και ότι ο Γκρένελ και ο Μαδούρο συμφώνησαν ότι πρέπει να γυρίσουν μια νέα σελίδα στις σχέσεις τους.

«Η επίσκεψη του Γκρένελ δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας», δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Είπε ότι ο Γκρένελ επικεντρώθηκε επίσης στο να διασφαλίσει ότι 400 μέλη της συμμορίας Tren de Aragua που κρατούνται στις ΗΠΑ θα επιστραφούν στη Βενεζουέλα.

Μια συμφωνία για τις απελάσεις του Tren de Aragua ήταν «αδιαπραγμάτευτη», είπε ο Claver-Carone.

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σάαμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η συμμορία είχε εξαρθρωθεί στη Βενεζουέλα το 2023, αλλά ότι ήταν πρόθυμη να ξαναρχίσει τη νομική συνεργασία με τις ΗΠΑ προκειμένου να εκδώσει μέλη της συμμορίας.

Κυρώσεις, εκλογές και μετανάστες

Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανέφερε ευρείες κυρώσεις για το πετρέλαιο αφού είπε ότι ο Μαδούρο δεν τήρησε τις υποσχέσεις για ελεύθερες προεδρικές εκλογές και αργότερα αύξησε τις ανταμοιβές για τη σύλληψη ή την καταδίκη ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Μαδούρο, αφήνοντας στον Τραμπ περιορισμένες επιλογές για περαιτέρω κυρώσεις.

Η νίκη του Μαδούρο με την υποστήριξη της κυβέρνησης στις εκλογές του Ιουλίου 2024 αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, τους διεθνείς παρατηρητές και πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο πάντα απέρριπτε τις κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους, λέγοντας ότι είναι παράνομα μέτρα που ισοδυναμούν με έναν «οικονομικό πόλεμο» που έχει σχεδιαστεί για να «ακρωτηριάσει» τη Βενεζουέλα.

Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι η Chevron προσπαθεί να προστατεύσει μια ειδική άδεια των ΗΠΑ που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τον Λευκό Οίκο, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η άδεια πρέπει να επανεξεταστεί και ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια σαρωτική καταστολή της μετανάστευσης, υποσχόμενος μαζικές απελάσεις.

Περίπου 600.000 Βενεζουελάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν επιλέξιμοι για αναστολές απέλασης που χορηγήθηκαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι θα περικόψει τη διάρκεια της προστασίας.

Πηγή: skai.gr

