Η αμερικανική κυβέρνηση τερμάτισε την παράταση του καθεστώτος προστασίας που είχε χορηγηθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στους Βενεζουελάνους που ζούσαν στις ΗΠΑ έχοντας λάβει Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (TPS), δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η Νόεμ είπε ότι το υπουργείο της δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της κυβέρνησης Μπάιντεν η οποία έδωσε στους Βενεζουελάνους παράταση 18 μηνών. «Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία, θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις όλων αυτών των προσώπων που βρίσκονται στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων και των Βενεζουελάνων που είναι εδώ», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

