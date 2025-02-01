Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα τον Λευκό Οίκο και αναμένει με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα έχουν.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να διεξαχθεί την 7η Φεβρουαρίου. Η ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun ανέφερε την Πέμπτη ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ - Ιαπωνίας στους τομείς την ασφάλειας και της οικονομίας.

Ο Ισίμπα επιθυμεί να οικοδομήσει προσωπική σχέση με τον Τραμπ και να συμφωνήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας ΗΠΑ - Ιαπωνίας.

Η αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε συνδυασμό με την πολιτική «America First» («Πρώτα η Αμερική») του νέου προέδρου των ΗΠΑ, που απαιτεί σύμμαχοι της χώρας του όπως η Ιαπωνία να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την άμυνά τους, εγείρουν ανησυχίες στο Τόκιο.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανησυχεί τόσο για το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας – ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συναντηθεί με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την πρώτη του θητεία –, όσο και για την αύξηση της κινεζικής στρατιωτικής ισχύος, με φόντο τις εδαφικές διενέξεις ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο.

Ανησυχεί επίσης για την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί επαρχία της Κίνας και δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να επιτύχει την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα. Ο Σιγκέρου Ισίμπα έκρινε στις αρχές Οκτωβρίου πως «η σημερινή Ουκρανία μπορεί να είναι η αυριανή ανατολική Ασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.