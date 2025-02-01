Εντοπίστηκε και ανακτήθηκε το μαύρο κουτί του στρατιωτικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε την Τετάρτη με επιβατικό αεροπλάνο πάνω από την Ουάσινγκτον, προκαλώντας τον θάνατο 67 ανθρώπων.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, «δεν βρέθηκαν εξωτερικές φθορές», δήλωσε ο Τοντ Ίνμαν, αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν πλήρως στην έρευνα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

Την Πέμπτη είχαν ανακτηθεί επίσης τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου της American Airlines.

Πηγή: skai.gr

