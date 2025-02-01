Ιατρικό αεροσκάφος - ασθενοφόρο με 6 επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ λίγο μετά την απογείωσή του το βράδυ της Παρασκευής. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Jet Rescue Air Ambulance, εταιρεία αεροδιακομιδής, ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν ένα παιδί ασθενής, η μητέρα του και άλλα τέσσερα άτομα (μέλη του πληρώματος και ιατρικό προσωπικό).

Και οι έξι επιβαίνοντες ήταν από το Μεξικό. Το παιδί είχε νοσηλευτεί στη Φιλαδέλφεια για μια απειλητική για τη ζωή του ασθένεια και μεταφερόταν στο σπίτι του στο Μεξικό, σύμφωνα με τον Shai Gold, εκπρόσωπο του Jet Rescue Air Ambulance. Ο τελικός προορισμός της πτήσης ήταν η Τιχουάνα μετά από μια στάση στο Μιζούρι.

Ο Gold είπε ότι επρόκειτο για έμπειρο πλήρωμα και ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις πτήσεις έχουν περάσει από αυστηρή εκπαίδευση.

«Όταν συμβαίνει ένα περιστατικό όπως αυτό, είναι σοκαριστικό», είπε ο Gold. «Όλα τα αεροσκάφη συντηρούνται τακτικά, χωρίς περικοπές δαπανών, γιατί γνωρίζουμε ότι η αποστολή μας είναι πολύ κρίσιμη».

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανέναν επιζώντα», ανέφερε η εταιρεία. «Η άμεση ανησυχία μας είναι για την οικογένεια του ασθενούς, το προσωπικό μας, τις οικογένειές τους και άλλα θύματα που μπορεί να έχουν τραυματιστεί στο έδαφος».

Κρατικοί και τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργά την Παρασκευή ότι δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους στο έδαφος αφού το αεροπλάνο χτύπησε σε ένα πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης.

Δήλωσαν επίσης ότι δεν είναι σαφές τι οδήγησε στη συντριβή. Ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός και με χαμηλή ορατότητα την ώρα της συντριβής.

Η δήμαρχος Cherelle Parker δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πληροφορίες για θύματα δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά πολλά σπίτια και οχήματα έχουν υποστεί ζημιές.

«Είναι υπό διερεύνηση», είπε.

Footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia, filmed by a bystander just a few hundred feet from the impact. pic.twitter.com/sh2dCj2pAf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 1, 2025

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων στον αέρα ή στο έδαφος. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας είπε αρχικά ότι δύο άτομα επέβαιναν στο αεροπλάνο, το οποίο ήταν ένα ιατρικό μεταφορικό τζετ Learjet 55 της Jet Rescue, με έδρα το Μεξικό (η οποία παρέχει υπηρεσίες αεροπορικών ασθενοφόρων παγκοσμίως). Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Northeast Philadelphia Airport με προορισμό την Τιχουάνα μετά από μια στάση στο αεροδρόμιο Springfield-Branson στο Μισούρι.

Η εφημερίδα Philadelphia Inquirer, επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα κοντά στο Roosevelt Mall στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια. «Τουλάχιστον ένα σπίτι και πολλά αυτοκίνητα καίγονται», ανέφερε η εφημερίδα.

EEUU siendo EEUU!...



Una aeronave se estrelló en el noreste de Filadelfia, según informó el medio The Philadelphia Inquirer citando a la policía local. pic.twitter.com/bw8JadbWRD — Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) February 1, 2025

BREAKING: Philadelphia Police reported that there was a possible plane crash shortly after 6 p.m. at Roosevelt Mall.



This is a developing story. https://t.co/aEx9sfqor2 — The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) January 31, 2025

Το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Φιλαδέλφειας επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σημειώθηκε ένα «μεγάλο επεισόδιο» στην περιοχή της αναφερόμενης συντριβής, και ότι οι δρόμοι είναι κλειστοί στην περιοχή.

Η θυγατρική της Philadelphia CBS έδειξε εικόνες μιας μεγάλης πυρκαγιάς και πολλών πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο της συντριβής και ανέφερε ότι δύο άτομα επέβαιναν στο αεροπλάνο. Τελικά, φαίνεται να επιβεβαιώνεται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Philadelphia Fox, το οποίο ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν έξι άτομα.

Η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά την αεροπορική τραγωδία με τους 67 νεκρούς στην Ουάσινγκτον, όπου επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το Associated Press, το μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο σε συνέντευξη Τύπου στο σημείο της συντριβής και πρόσθεσε: «Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες σε αυτή την περιοχή. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι για όσους θρηνούν αυτή τη στιγμή».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είναι τόσο λυπηρό. Χάθηκαν περισσότερες αθώες ψυχές. Οι άνθρωποί μας είναι πλήρως αφοσιωμένοι. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη λάβει τα εύσημα για την εξαιρετική δουλειά».

Το δυστύχημα συνέβη σε λιγότερο από 4,8 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως επαγγελματικά τζετ και πτήσεις τσάρτερ. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο σημείο της συντριβής φαίνεται να δείχνουν κατοικίες να καίγονται.

Τα δεδομένα πτήσης έδειξαν ότι το μικρό αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο στις 6:06 μ.μ. και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα μετά την άνοδό του σε υψόμετρο 1.600 ποδιών (487 μέτρα).

Η FAA είπε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών θα ηγηθεί της έρευνας. Το NTSB, το οποίο διερευνά αεροπορικά δυστυχήματα, είπε ότι συγκεντρώνει πληροφορίες για τη συντριβή.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

