Βέλγιο: Αστυνομικός σκοτώθηκε από επίθεση ενόπλου με μαχαίρι – Πυροβολήθηκε και συνελήφθη ο δράστης

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας θανάσιμα, από άνδρα με μαχαίρι στη συνοικία Σχάερμπεκ των Βρυξελλών.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 19:15 (τοπική ώρα – 21:15 ώρα Ελλάδος) χθες Πέμπτη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord. Άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε στους δύο αστυνομικούς σε περιπολία.

Ένας τρίτος αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν λίγο μακρύτερα, έσπευσε σε βοήθεια των συναδέλφων του και πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς φέρει τραύματα στα πόδια και στην κοιλιακή χώρα.

Μετά την επίθεση που δέχθηκαν, οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου ο ένας – μαχαιρωμένος στον λαιμό – άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

