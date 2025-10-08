Άγκυρα κατά Ισραήλ: Πράξη πειρατείας η αναχαίτιση του στολίσκου της Ελευθερίας

Πράξη πειρατείας από τη «γενοκτονική κυβέρνησης Νετανιάχου» χαρακτηρίζει την αναχαίτιση του Στολίσκου της Ελευθερίας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναλυτικά

«Σχετικά με την Επέμβαση του Ισραήλ στον Στόλο της Ελευθερίας

Η επέμβαση σε διεθνή ύδατα κατά του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος είχε ως στόχο να σπάσει τον παράνομο και απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας, ήταν μια πράξη πειρατείας που διαπράχθηκε από την γενοκτονική κυβέρνηση Νετανιάχου.

Αυτή η επίθεση εναντίον πολιτικών ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων Τούρκων πολιτών και μελών του κοινοβουλίου, συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Στοχοποιώντας βίαια όλες τις προσπάθειες που υπερασπίζονται τις ανθρώπινες αξίες και χρησιμοποιούν ειρηνικές μεθόδους, το Ισραήλ κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή και υπονομεύει τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την άμεση απελευθέρωση των πολιτών μας που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και την επιστροφή τους στη χώρα μας. Η κατάσταση άλλων ακτιβιστών παρακολουθείται σε συντονισμό με τις αρμόδιες χώρες.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον παλαιστινιακό σκοπό και να αγωνίζεται για τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

