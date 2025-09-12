Το ενδεχόμενο προμήθειας νέων αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35 μετά το 2030 εξετάζει πλέον η Αθήνα, ενώ προχωρούν οι σχετικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Συγκεκριμένα, η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας 8-12 ακόμη F-35, επιπλέον των 20 που έχουν ήδη αρχίζει να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ για την Πολεμική Αεροπορία, με κόστος που προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια. Το πρώτο να υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμο το 2028.

Η συζήτηση για την πιθανότητα παραγγελίας περισσότερων F-35 έγινε επειδή οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για την αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 καθυστερούν σημαντικά.

Τα πέμπτης γενιάς αεροσκάφη θα επιχειρούν για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας για τα επόμενα 50 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της δεκαετίας θα υπάρχουν επίσης 83 F-16 Viper (έχουν παραδοθεί έως τώρα 40), τα οποία θα είναι πλήρως διαλειτουργικά, όχι μόνο με τα F-35 αλλά και με τα υφιστάμενα Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας.

