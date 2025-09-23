Ανησυχία προκαλεί στις ΗΠΑ και όχι μόνο η πληθώρα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από Ευαγγελικούς Χριστιανούς, οι οποίοι προειδοποιούν για την επικείμενη «Αρπαγή» (Rapture), μια προφητεία για το τέλος του κόσμου που, σύμφωνα με ορισμένους, ενδέχεται να συμβεί στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου.

Η τρέχουσα έξαρση σχετικών βίντεο φαίνεται πως ξεκίνησε από την πρόβλεψη ενός Νοτιοαφρικανού πάστορα στο YouTube, ωστόσο προφητείες για την Αρπαγή συνδέονται εδώ και χρόνια με διεθνή γεγονότα, όπως ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Τι είναι η Αρπαγή

Δεν συμμερίζονται όλοι οι Χριστιανοί αυτήν την πίστη. Όπως επισημαίνει ο βιβλικός μελετητής Bart Ehrman, συγγραφέας του Armageddon: What the Bible Really Says about the End, η λέξη «rapture» δεν εμφανίζεται καν στη Βίβλο.

Για όσους την αποδέχονται, η Αρπαγή θεωρείται προφητεία που θα συμβεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Σύμφωνα με τη θεολογία αυτή, οι «αληθινοί Χριστιανοί» θα υψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, ενώ οι άπιστοι θα μείνουν πίσω στη Γη για να υποστούν δοκιμασίες, επιδημίες και φωτιές.

Τι λένε στα βίντεο του TikTok

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, από τον λογαριασμό christwillreturn με 848.100 ακόλουθους, μια γυναίκα απευθύνεται δακρυσμένη στη φίλη της λέγοντας: «Πρέπει να μετανοήσεις. Τώρα. Δεν θέλω να μείνεις πίσω».

Η ίδια περιγράφει ένα όνειρο όπου φώναζε πως «ο Ιησούς έρχεται», όμως, όπως λέει, «κανείς δεν με άκουγε. Κάποιοι με κορόιδευαν».

Σε άλλο βίντεο, στον λογαριασμό Christianquotes89, δύο άνδρες εξηγούν τι πρέπει να κάνουν οι «μη πιστοί» μετά την Αρπαγή:

«Ίσως αναρωτιέστε πού πήγαν όλοι αυτοί που χάθηκαν. Τι συμβαίνει; Όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό έχουμε μεταφερθεί στον Παράδεισο. Θα επιστρέψουμε μαζί Του σε περίπου επτά χρόνια», ανέφεραν, προειδοποιώντας όσους μείνουν πίσω ότι θα βιώσουν «μια περίοδο πιο δύσκολη από κάθε άλλη στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Πόσοι πιστεύουν στην Αρπαγή

Τα βίντεο στο TikTok προκαλούν ανάμεικτες αντιδράσεις, από αγωνία μέχρι ειρωνεία. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, οι πεποιθήσεις για το τέλος του κόσμου δεν είναι σπάνιες.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center (2022), σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί Χριστιανοί (47%) πιστεύουν ότι «ζούμε στους έσχατους καιρούς», ενώ συνολικά το 58% των Αμερικανών απορρίπτει αυτήν την άποψη.

Η μελέτη έδειξε ακόμη πως όσοι πιστεύουν στο τέλος του κόσμου είναι λιγότερο πιθανό (51%) να θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως «εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα», σε σχέση με όσους δεν έχουν τέτοιες πεποιθήσεις (62%).

Θα συμβεί πράγματι τώρα;

Ο Νοτιοαφρικανός πάστορας Joshua Mhlakela είχε αναρτήσει στο YouTube πριν από τρεις μήνες την πρόβλεψή του ότι η Αρπαγή θα συμβεί στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου 2025. Το βίντεο είχε ξεπεράσει τις 560.000 προβολές μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τέτοιες προβλέψεις υπάρχουν ήδη από τον 19ο αιώνα, με αμέτρητες διαψεύσεις. Στο μεταξύ, έχουν κυκλοφορήσει και βιβλία-σταθμοί, όπως The Late Great Planet Earth του Hal Lindsey, το πιο εμπορικό μη λογοτεχνικό βιβλίο της δεκαετίας του ’70, που συνέδεσε βιβλικές προφητείες με τη σύγχρονη Μέση Ανατολή.

Πιο πρόσφατα, η σειρά βιβλίων Left Behind επανέφερε στο προσκήνιο την ιδέα ότι οι άπιστοι θα «μείνουν πίσω». Τουλάχιστον τρία από τα 16 βιβλία της σειράς βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας των bestsellers των New York Times, ενώ ένα μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage.

Η κοινωνική λειτουργός και συγγραφέας Josie McSkimming από το Σίδνεϊ τονίζει ότι τέτοιες πεποιθήσεις μπορεί να «χαραχθούν βαθιά» σε όσους μεγαλώνουν σε αντίστοιχες εκκλησίες, με γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Γάζα να αναζωπυρώνουν φόβους.

«Έχω πελάτες που εγκατέλειψαν τέτοιες εκκλησίες αλλά νιώθουν έντονη αγωνία, υπερεπαγρύπνηση, φόβο ότι ήρθε το τέλος», είπε, επισημαίνοντας ότι ακόμα και αν οι ίδιοι δεν πιστεύουν πια σε Κόλαση ή Αρμαγεδδώνα, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με πιέσεις από συγγενείς και φίλους που συνεχίζουν να το υποστηρίζουν.

