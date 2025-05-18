Ολοκληρώθηκε στο Βατικανό η τελετή ενθρόνισης του πάπα Λέοντος του ΙΔ΄, ο οποίος εξελέγη από το κονκλάβιο των καρδιναλίων στις 8 Μαΐου.

Η τελετή ενθρόνισης του νέου Πάπα, ξεκίνησε στη βασιλική του Αγίου Πέτρου με την πομπή που σχηματίστηκε, να οδεύει στην πλατεία. Προηγουμένως, ο Λέων προσευχήθηκε μπροστά από τον τάφο του Αγίου Πέτρου.

Χιλιάδες άνθρωποι - περίπου 250.000 σύμφωνα με τις αρχές- συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την εναρκτήρια λειτουργία του.

Η τελετή ξεκίνησε με τον πάπα μπροστά από το ιερό, να απευθύνει σύντομο μήνυμα στα λατινικά: «Αδελφοί και αδελφές, αυτή την ημέρα που όρισε ο Κύριος, ανανεώνουμε τη μνήμη του βαπτίσματός μας».

Οταν ολοκληρώθηκε το τελετουργικό, θρησκευτικοί ηγέτες τον συνεχάρησαν ενώ ο ίδιος απευθυνόμενος στο πλήθος εκφώνησε την πρώτη του ομιλία, δίνοντας το στίγμα της ποιμενικής του θητείας. Αναγνώσθηκαν αποσπάσματα του Ευαγγελίου στα ελληνικά, όπως επιτάσσει η παράδοση

Ο Πάπας Λέων, κινούμενος στη φιλοσοφία του προκατόχου του Φραγκίσκου, καταδίκασε το οικονομικό σύστημα το οποίο «εκμεταλλεύεται τη Γη και παραμερίζει τους φτωχούς.

Στην ομιλία του, μετά το τέλος της ενθρόνισης δεσμεύτηκε να διαφυλάξει τις διδασκαλίες της Καθολικής Εκκλησίας, προτρέποντάς την παράλληλα να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τις σύγχρονες προκλήσεις.

Τόνισε την ανάγκη η Εκκλησία των 1,4 δισεκατομμυρίων πιστών, μελών να παραμείνει ριζωμένη στην παράδοσή της χωρίς να απομονωθεί, λέγοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για θρησκευτική προπαγάνδα ή παιχνίδια εξουσίας στο μέλλον του θεσμού.

Προειδοποίησε επίσης κατά της συγκέντρωσης της εξουσίας εντός του παπισμού, λέγοντας ότι θα επιδιώξει να κυβερνήσει «χωρίς ποτέ να υποκύψει στον πειρασμό να γίνει αυταρχικός».

Απευθυνόμενος στους πιστούς, ο πάπας Λέων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του πάπα Φραγκίσκου και στη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, κατά τη διαδικασία του κονκλαβίου.

«Με επέλεξαν χωρίς να έχω καμία αξία, βρίσκομαι ενώπιόν σας, με φόβο, τρεμάμενος, ως αδελφός και υπηρέτης της πίστης και της ευτυχίας σας», τόνισε ο πάπας.

Πρόσθεσε, δε, ότι το ελληνικό ρήμα «αγαπάω» στο Ευαγγέλιο μας δείχνει την αγάπη που μας δείχνει ο Θεός, μια αγάπη χωρίς επιφυλάξεις και υπολογισμούς. Ο Λέων ο ΙΔ' υπογράμμισε, τέλος, ότι κύριος στόχος της Καθολικής Εκκλησίας πρέπει να είναι η επίτευξη της ειρήνης, όπως και τη σημασία της εγγύτητας με τις «αδελφές Χριστιανικές Εκκλησίες».

Η τελετή ξεκίνησε, το πρωί της Κυριακής, με τον νέο ποντίφικα να εισέρχεται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με το παπικό όχημα χαιρετώντας τους χιλιάδες πιστούς καθώς και ηγέτες που παρίσταντο στην ενθρόνιση.

Το όχημα κινήθηκε ανάμεσα στο πλήθος και σταμάτησε για λίγο δύο φορές, ώστε ο πάπας να ευλογήσει τρία μωρά.

Βίντεο από την τελετή:

Μεγάλο πλήθος πιστών συγκεντρωμένων στο Βατικανό με σημαιες από διάφορες χώρες.

Στους θρησκευτικούς ταγούς, ξεχωρίζει η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος αναμένεται να έχει συνάντηση με τον νέο ποντίφικα. Ο ποντίφικας έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να μεταβεί στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, μαζί με τον Βαρθολομαίο, για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μένει να διαπιστωθεί αν το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί και από τον Φραγκίσκο, ή αν θα χρειαστεί μια μικρή αναβολή.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των πολιτικών παραβρέθηκαν στη Ρώμη, μεταξύ των άλλων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς , ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Χειραψία Βανς Ζελένσκι:

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας ήταν η υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη. Στην ελληνική αποστολή μετείχε και ο υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Βίντεο από την είσοδο του Ζελένσκι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου:

🇺🇦🇻🇦 Volodymyr and Olena Zelensky in the Vatican with the Ukrainian delegation. They are participating in the celebrations on the occasion of the inauguration of the new Pope. pic.twitter.com/xV6AB9chrv — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 18, 2025

Όπως και στην κηδεία του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ύψιστα, με χρήση drones, επίλεκτους σκοπευτές, δύτες που ελέγχουν τον Τίβερη και τις όχθες του και ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων στις οδούς που φτάνουν στον Άγιο Πέτρο. Πολλοί πιστοί και μέλη των ξένων αντιπροσωπειών, μετά τη λήξη της τελετής ενθρόνισης μετέβησαν στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, για να προσκυνήσουν τον τάφο του πάπα Φραγκίσκου.

Η τελετή

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Λέων παρέλαβε ένα λειτουργικό άμφιο, το πάλλιον (pallium) από μια λωρίδα από μαλλί αρνιού που αντιπροσωπεύει τον ρόλο του ως ποιμένας. Tοποθετήθηκε στους ώμους του με τρεις καρφίτσες, που συμβολίζουν τα καρφιά της σταύρωσης του Χριστού.

Επίσξης και το παπικό δαχτυλίδι του ψαρά. Το χρυσό δαχτυλίδι - σφραγίδα χυτεύεται ειδικά για κάθε νέο πάπα και μπορεί θα χρησιμοποιείται από τον πάπα για τη σφράγιση εγγράφων.

Το σχέδιο του δακτυλιδιού δείχνει τον Άγιο Πέτρο να κρατά τα κλειδιά του Ουρανού και θα σπάσει μετά τον θάνατό του, σηματοδοτώντας το τέλος της παπικής του θητείας.

Ολόκληρη η ομιλία του Πάπα

«Αυτό που βλέπουμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, το οποίο μας μεταφέρει στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, όπου ξεκίνησε ο Ιησούς είναι η αποστολή που έλαβε από τον Πατέρα: να είναι «ψαράς» της ανθρωπότητας για να την αντλήσει από τον νερά του κακού και του θανάτου. Περπατώντας κατά μήκος της ακτής, είχε καλέσει τον Πέτρο και τους άλλους πρώτους μαθητές γίνετε, όπως αυτός, «ψαράδες ανθρώπων». Τώρα, μετά την ανάσταση, είναι στο χέρι σας να συνεχίσετε αυτήν την αποστολή, να ρίξετε ξανά και ξανά τα δίχτυα, να φέρετε την ελπίδα του Ευαγγελίου στα «νερά» του κόσμου, να πλεύστε τις θάλασσες της ζωής για να βιώσουμεν όλοι την αγκαλιά του Θεού.

Πώς μπορεί ο Πέτρος να φέρει εις πέρας αυτό το καθήκον; Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι είναι δυνατό μόνο επειδή το δικό του τη ζωή άγγιξε η άπειρη και άνευ όρων αγάπη του Θεού, ακόμη και στην ώρα της αποτυχίας του και άρνηση. Για το λόγο αυτό, όταν ο Ιησούς απευθύνεται στον Πέτρο, το Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί το ελληνικό ρήμα αγαπάω, το οποίο αναφέρεται στην αγάπη που έχει ο Θεός για εμάς, στην προσφορά του εαυτού του χωρίς επιφύλαξη και χωρίς λογαριασμό.Το ρήμα που χρησιμοποιείται στην απάντηση του Πέτρου περιγράφει την αγάπη για τη φιλία που έχουμε

ο ένας για τον άλλον.

Κατά συνέπεια, όταν ο Ιησούς ρωτά τον Πέτρο, «Σίμων, γιε του Ιωάννη, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς;» αναφέρεται στην αγάπη του Πατέρα. Είναι σαν να του είπε ο Ιησούς: «Μόνο αν έχεις γνωρίσει και βιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, που ποτέ δεν αποτυγχάνει, θα μπορέσεις να ταΐσεις τα αρνιά μου. Μόνο στην αγάπη του Θεού Πατέρα θα μπορέσετε να αγαπάτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας με το ίδιο «περισσότερο», δηλαδή προσφέροντας τη ζωή σου για τους αδελφούς και τις αδερφές σου». Έτσι, στον Πέτρο ανατίθεται το καθήκον να «αγαπήσει περισσότερο» και να δώσει τη ζωή του για το ποίμνιο. Η

διακονία του Πέτρου διακρίνεται ακριβώς από αυτή την αυτοθυσιαστική αγάπη, γιατί η Εκκλησία της Ρώμης προεδρεύει στη φιλανθρωπία και η αληθινή της εξουσία είναι η φιλανθρωπία του Χριστού. Δεν είναι ποτέ θέμα σύλληψης άλλοι με τη βία, με θρησκευτική προπαγάνδα ή με μέσα εξουσίας. Αντίθετα, είναι πάντα και μόνο ζήτημα αγάπης όπως έκανε ο Ιησούς.

Ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι ο Ιησούς «είναι ο λίθος που απορρίφθηκε από εσάς, τους οικοδόμους και έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος».

Επιπλέον, αν ο βράχος είναι ο Χριστός, ο Πέτρος πρέπει να ποιμάνει το ποίμνιο χωρίς ποτέ να υποκύψει στον πειρασμό να είναι αυταρχικός, κυριεύοντάς το πάνω σε αυτούς που έχουν εμπιστευθεί αυτόν (πρβλ. Α' Πέτ. 5:3).

Αντίθετα, καλείται να υπηρετήσει την πίστη των αδελφών και των αδελφών του, και να περπατήσετε δίπλα τους, γιατί όλοι μας είμαστε «ζωντανές πέτρες» (1 Πέτρου 2:5), που καλούνται μέσω του βαπτίσματος μας να οικοδομήσουμε.

Ο οίκος του Θεού στην αδελφική κοινωνία, στην αρμονία του Πνεύματος, στη συνύπαρξη της διαφορετικότητας. Σε αυτά τα λόγια του Αγίου Αυγουστίνου: «Η Εκκλησία αποτελείται από όλους εκείνους που είναι σε αρμονία με τους αδελφοί και αδελφές και που αγαπούν τον πλησίον τους.

Αδελφοί και αδελφές, θα ήθελα η πρώτη μας μεγάλη επιθυμία να είναι μια ενωμένη Εκκλησία, σημάδι ενότητα και κοινωνία, που γίνεται προζύμι για έναν συμφιλιωμένο κόσμο.

Στην εποχή μας, βλέπουμε ακόμα πάρα πολλές διαφωνίες, πάρα πολλές πληγές που προκαλούνται από μίσος, βία, η προκατάληψη, ο φόβος της διαφορετικότητας και ένα οικονομικό παράδειγμα που εκμεταλλεύεται τους πόρους της Γης και περιθωριοποιεί τους φτωχότερους. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να είμαστε ένα μικρό προζύμι ενότητας, κοινωνίας και αδελφότητα μέσα στον κόσμο. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο, με ταπείνωση και χαρά: Κοίταξε στον Χριστό! Έλα πιο κοντά του! Καλώς ο λόγος του που φωτίζει και παρηγορεί! Ακούστε την προσφορά αγάπης του και γίνετε η μία του οικογένεια: στον έναν Χριστό, είμαστε ένα. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε μαζί, μεταξύ τον εαυτό μας αλλά και με τις αδελφές μας χριστιανικές εκκλησίες, με αυτούς που ακολουθούν άλλα θρησκευτικά μονοπάτια, με αυτούς που ψάχνουν για τον Θεό, με όλες τις γυναίκες και τους άνδρες καλής θέλησης, προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο όπου βασιλεύει η ειρήνη!

Αυτό είναι το ιεραποστολικό πνεύμα που πρέπει να μας εμψυχώσει. Να μην κλεινόμαστε στις μικρές μας ομάδες, ούτε να νιώθουμε ανώτεροι από τον κόσμο. Καλούμαστε να προσφέρουμε την αγάπη του Θεού σε όλους, για να επιτύχουμε εκείνη την ενότητα που δεν ακυρώνει τις διαφορές αλλά εκτιμά την προσωπική ιστορία του κάθε ανθρώπου και την κοινωνική και θρησκευτική κουλτούρα κάθε λαού.

Αδέρφια και αδερφές, αυτή είναι η ώρα για αγάπη! Η καρδιά του Ευαγγελίου είναι η αγάπη του Θεού που μας κάνει αδέρφια. Με τον προκάτοχό μου Leo XIII, μπορούμε να αναρωτηθούμε σήμερα: Αν αυτό το κριτήριο «ήταν να επικρατήσει στον κόσμο, δεν θα σταματήσει κάθε σύγκρουση και δεν θα επιστρέψει η ειρήνη;»

Με το φως και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ας οικοδομήσουμε μια Εκκλησία βασισμένη στα του Θεού αγάπη, σημάδι ενότητας, μια ιεραποστολική Εκκλησία που ανοίγει την αγκαλιά της στον κόσμο».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.