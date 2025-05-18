Στις κάλπες προσέρχονται οι Πολωνοί σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση, υπό το βλέμμα της Ευρώπης

Οι Πολωνοί εκλέγουν σήμερα τον πρόεδρό τους σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται αμφίρροπη και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον της κυβέρνησης της χώρας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, όπως και για το δικαίωμα στην άμβλωση και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο ευρωπαϊστής δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρασκόφσκι αναμένεται να συγκεντρώσει το 30% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών, μπροστά από τον εθνικιστή ιστορικό Κάρολο Ναβρόσκι που συγκεντρώνει το 25% της πρόθεσης ψήφου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, οι δύο υποψήφιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλο για τον δεύτερο γύρο που προβλέπεται για την 1η Ιουνίου, σε μια στιγμή ευαίσθητη για την Ευρώπη, ενώ η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται, οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς συνεχίζουν να ενισχύονται και οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον παραμένουν τεταμένες.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 08.00 ώρα Ελλάδας και κλείνουν στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Σε αυτές τις προεδρικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 13 υποψήφιοι – 12 άνδρες και μία γυναίκα. Λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης, θα δημοσιοποιηθούν οι πρώτες εκτιμήσεις ενώ τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο, Δευτέρα.

Οι Πολωνοί καλούνται να επιλέξουν τον διάδοχο του Αντρέι Ντούντα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος ύστερα από δύο πενταετείς θητείες στην προεδρία της χώρας.

Ο 53χρονος Τρασκόφσκι είναι υποψήφιος με τον φιλελεύθερο-συντηρητικό Συνασπισμό των Πολιτών, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Το δεξιό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) του Ντούντα, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης κι έχασε την εξουσία από τον συνασπισμό του Τουσκ το 2023, στηρίζει τον 43χρονο Ναβρόσκι. Ο Σλάβομιρ Μέντζεν είναι υποψήφιος της ακροδεξιάς Συνομοσπονδίας.

Μετά την άνοδο στην εξουσία το 2023 του συνασπισμού του Ντόναλντ Τουσκ, σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης συχνά συναντούν το βέτο του απερχόμενου συντηρητικού προέδρου Αντρέι Ντούντα.

Κάποιοι ψηφοφόροι ελπίζουν ότι θα τελειώσει αυτό το αδιέξοδο. «Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές θα ολοκληρώσουν την αλλαγή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χούμπερτ Μικαλόβσκι, 50χρονος επιχειρηματίας, που είναι αντίθετος σε κάθε στροφή προς τα δεξιά για την Πολωνία. Δηλώνει πως εύχεται η χώρα του «να παραμείνει στο κέντρο και να αντιστρέψει αυτή την τάση και στην Ευρώπη».

Η προεκλογική εκστρατεία περιστράφηκε εν πολλοίς γύρω από θέματα εξωτερικής πολιτικής και τη θέση της Βαρσοβίας ανάμεσα στην ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφερε στο φως μια αντιπαράθεση δύο διακριτών φιλοσοφιών.

Αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην προεκλογική αντιπαράθεση. Ο Τρασκόφσκι έχει δεσμευθεί να στηρίξει το δικαίωμα στην άμβλωση, σε μία χώρα που κάτι τέτοιο ουσιαστικά απαγορεύεται, καθώς και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, μια προοπτική που δίνει ελπίδα στην 41 ετών υπάλληλο Μαλγκορζάτα Μικοσέβσκα.

«Πάνω από όλα ελπίζω να γίνει πιο φιλελεύθερος ο νόμος για την άμβλωση και τις σεξουαλικές μειονότητες», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

