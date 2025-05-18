Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πρόσφατη έξαρση της βίας στην Τρίπολη της Λιβύης, που προκάλεσε θύματα μεταξύ των αμάχων. Κάλεσε όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους και ζήτησε λογοδοσία για τις επιθέσεις.

Χαιρέτισε τη συμφωνημένη εκεχειρία και ζήτησε την άνευ όρων τήρηση της, καθώς και την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Το Συμβούλιο επανέλαβε τη στήριξή του σε μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία υπό λιβυκή ηγεσία και την ανάγκη ενοποίησης των θεσμών, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας. Τόνισε την ανάγκη άμεσης προόδου για σταθερότητα και ειρήνη στη χώρα και εξέφρασε πλήρη υποστήριξη στην UNSMIL και την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα. Επαναβεβαίωσε, τέλος, τον σεβασμό του προς την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης.

Η ανακοίνωση:

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στην Τρίπολη τις τελευταίες ημέρες, με αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων.

Κάλεσαν όλα τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους. Ζήτησαν να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για επιθέσεις κατά αμάχων. Χαιρέτισαν τις αναφορές περί συμφωνημένης εκεχειρίας και κάλεσαν να τηρηθεί άνευ όρων και να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επανέλαβαν τη σταθερή τους δέσμευση υπέρ μιας χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία και την κυριότητα της Λιβύης, πολιτικής διαδικασίας με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και υπέρ της ενοποίησης όλων των θεσμών, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών και των θεσμών ασφαλείας. Τόνισαν τη σημασία της άμεσης προόδου για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας για τον λαό της Λιβύης.

Επανέλαβαν την υποστήριξή τους προς την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) και προς τις προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα. Τόνισαν επίσης τον σεβασμό τους προς την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης».

Απομάκρυνση Τούρκων υπηκόων

Η Τουρκία προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην εσπευσμένη απομάκρυνση 82 υπηκόων της από τη λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη, έπειτα από πολυήμερες φονικές συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων, ανέφερε πηγή στο ΥΠΕΞ στην Άγκυρα.

Αυτοί οι «82 πολίτες, οι οποίοι επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην Τουρκία, βοηθήθηκαν να αναχωρήσουν από τη Λιβύη και τους επιτράπηκε να γυρίσουν στα σπίτια τους» εξαιτίας της βίας και της «ανασφάλειας» στην πρωτεύουσα της Λιβύης από τη Δευτέρα, είπε η πηγή αυτή προχθές Παρασκευή.

Την Πέμπτη, η πρεσβεία της Τουρκίας στην Τρίπολη είχε γνωστοποιήσει μέσω Facebook ότι ετοιμαζόταν να απομακρύνει εσπευσμένα υπηκόους της χώρας με λεωφορεία από την πρωτεύουσα στη Μισράτα, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά, ώστε να επιβιβαστούν σε πτήση της Turkish Airlines από την πόλη αυτή στην Κωνσταντινούπολη.

Το υπουργείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους ανθρώπους που επαναπατρίστηκαν, ούτε διευκρίνισε αν προγραμματίζει κι άλλες πτήσεις.

Τα βίαια επεισόδια στην Τρίπολη ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και ισχυρές ένοπλες ομάδες που η κυβέρνηση αποπειράται να διαλύσει.

Οι σφοδρές μάχες στοίχισαν τη ζωή σε «τουλάχιστον» οκτώ πολίτες, σύμφωνα με την αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) και παρέλυσαν σχεδόν τελείως την αεροπορική κίνηση.

Παρότι προχθές επικρατούσε –συγκριτικά– ηρεμία στην Τρίπολη, η κατάσταση παραμένει πολύ ευμετάβλητη.

Η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση στην Τρίπολη υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη να κηρυχθεί ανακωχή και πρόσθεσε πως «παρακολουθεί» την κατάσταση.

Υπονομευμένη από το χάος και τους διχασμούς μετά την ανατροπή του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι και τον θάνατό του το 2011, η Λιβύη έχει δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, τη διεθνώς αναγνωρισμένη στην Τρίπολη, στη δυτική Λιβύη, υπό τον κ. Ντμπάιμπα, που ανέλαβε πρωθυπουργός το 2021, κι ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που πρόσκειται στον ισχυρό άνδρα της περιοχής, τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Ταυτόχρονα, αναρίθμητες ένοπλες ομάδες παρούσες στη χώρα διεκδικούν εξουσία και εδάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.