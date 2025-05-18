Η αμερικανική πρεσβεία στην Τρίπολη διέψευσε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επεξεργάζεται σχέδιο που προβλέπει τη μετεγκατάσταση 1 εκατομμυρίου Παλαιστίνιων από τη Λωρίδα της Γάζας στη Λιβύη.

Την Πέμπτη, το NBC News μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου καταρτίζει σχέδιο για τη μόνιμη μετεγκατάσταση ως και ενός εκατομμυρίου κατοίκων του παλαιστινιακού θυλάκου στη λιβυκή επικράτεια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε πέντε πηγές του ενήμερες σχετικά, ανάμεσά τους δυο πρόσωπα που έχουν άμεση γνώση και Αμερικανό πρώην αξιωματούχο.

Το δημοσίευμα «περί καταγγελλόμενων σχεδίων για τη μετεγκατάσταση κατοίκων της Γάζας στη Λιβύη είναι αναληθές» τόνισε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη μέσω X.

The report of alleged plans to relocate Gazans to Libya is untrue. https://t.co/PHMn7M7zD2 — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) May 17, 2025

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) για να σχολιάσει.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει επανειλημμένα φέτος πως θέλει η χώρα του να «πάρει» τη Λωρίδα της Γάζας και ο παλαιστινιακός πληθυσμός να μετεγκατασταθεί αλλού.

Οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο προβλέπει να εγκαταλείψουν τον θύλακα και παρομοιάζουν την ιδέα με τη Νάκμπα («Καταστροφή») του 1948, όταν εκατοντάδες χιλιάδες πρόγονοί τους εκδιώχτηκαν από τον τόπο τους στον πόλεμο που οδήγησε στην εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε την ιδέα, ανέφερε πως ήθελε σύμμαχοι των ΗΠΑ, ιδίως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, να υποδεχθούν Παλαιστίνιους από τη Γάζα. Τόσο το Αμάν, όσο και το Κάιρο απέρριψαν την ιδέα αυτή, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Οι Παλαιστίνιοι, αραβικά κράτη και ο ΟΗΕ τόνισαν πως η εφαρμογή της θα ισοδυναμούσε με εθνική κάθαρση.

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε δηλώνοντας πως οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν «σε διάφορες χώρες, υπάρχουν άφθονες χώρες» που θα τους υποδέχονταν.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατάρ αυτή την εβδομάδα, ο κ. Τραμπ εξέφρασε για ακόμη μια φορά την επιθυμία του η Ουάσιγκτον να «πάρει» τον θύλακο και να τον μετατρέψει σε «ζώνη ελευθερίας». Είπε επίσης πως δεν έχει απομείνει τίποτα στη Λωρίδα της Γάζας που «αξίζει» να περισωθεί. Νωρίτερα φέτος, δήλωνε πως θέλει η παραθαλάσσια περιοχή να μετατραπεί στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

