Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ερευνά επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Λιντς, στη βόρεια Αγγλία, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο γυναικών. Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο εντοπίστηκαν μια βαλλίστρα και ένα πυροβόλο όπλο.

🚨 NEW: Counter Terrorism Police have taken over the investigation into an incident near the Otley Run in Leeds which left two women seriously injured



A man was arrested by armed police after allegedly being seen walking around with a crossbow and gun pic.twitter.com/iLfV7DX5OH April 26, 2025

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς αυτοτραυματίστηκε. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν αναζητούν άλλους υπόπτους και ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Latest Pictures: Two Women Seriously Injured as Counter Terror Police Investigate Headingley, Leeds Firearm and Crossbow Attack



Due to the circumstances surrounding the incident, Counter Terrorism Policing North East have taken responsibility for leading the investigation with… pic.twitter.com/dl3crYZx3E — YappApp (@YappAppLtd) April 27, 2025

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρόλο που βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, οι συνθήκες γύρω από αυτό το περιστατικό οδήγησαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να αναλάβει τις έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι κάποιος άλλος εμπλέκεται στην επίθεση και, προς το παρόν, δεν αναζητούμε κανέναν άλλο σε σχέση με το περιστατικό».

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ, Καρλ Γκάλβιν, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό» και ευχαρίστησε τους πολίτες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη βοήθειά τους.

Παρόλο που τα εγκλήματα με μαχαίρι είναι συχνότερα στη Βρετανία, βαλλίστρες έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε εγκληματικές ενέργειες. Τον Ιούλιο του 2024, ένας άνδρας σκότωσε με βαλλίστρα τρεις γυναίκες στο Λονδίνο – την πρώην σύντροφό του, την αδερφή της και τη μητέρα τους. Επιπλέον, τον Μάρτιο του ίδιου έτους είχε καταγραφεί άλλη μία τέτοια επίθεση στη βρετανική πρωτεύουσα, η οποία είχε προκαλέσει μη απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.



