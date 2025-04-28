Λογαριασμός
Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν στο Λιντς σε επίθεση με βαλλίστρα - Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες

Συνελήφθη 38χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς αυτοτραυματίστηκε - Οι αρχές ανέφεραν ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση 

επίθεση

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ερευνά επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Λιντς, στη βόρεια Αγγλία, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο γυναικών. Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο εντοπίστηκαν μια βαλλίστρα και ένα πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς αυτοτραυματίστηκε. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν αναζητούν άλλους υπόπτους και ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρόλο που βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, οι συνθήκες γύρω από αυτό το περιστατικό οδήγησαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να αναλάβει τις έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι κάποιος άλλος εμπλέκεται στην επίθεση και, προς το παρόν, δεν αναζητούμε κανέναν άλλο σε σχέση με το περιστατικό».

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ, Καρλ Γκάλβιν, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό» και ευχαρίστησε τους πολίτες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη βοήθειά τους.

Παρόλο που τα εγκλήματα με μαχαίρι είναι συχνότερα στη Βρετανία, βαλλίστρες έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε εγκληματικές ενέργειες. Τον Ιούλιο του 2024, ένας άνδρας σκότωσε με βαλλίστρα τρεις γυναίκες στο Λονδίνο – την πρώην σύντροφό του, την αδερφή της και τη μητέρα τους. Επιπλέον, τον Μάρτιο του ίδιου έτους είχε καταγραφεί άλλη μία τέτοια επίθεση στη βρετανική πρωτεύουσα, η οποία είχε προκαλέσει μη απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.
 

TAGS: Επίθεση Βρετανία τραυματισμός
